Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/kremlin-putin-carsamba-gunu-suriye-gecis-donemi-devlet-baskani-sara-ile-gorusecek-1103075337.html
Kremlin: Putin, çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Şara ile görüşecek
Kremlin: Putin, çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Şara ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Kremlin’de görüşme gerçekleştireceği bildirildi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T17:56+0300
2026-01-27T17:57+0300
dünya
kremlin
vladimir putin
ahmed eş-şara
rusya
suriye
ortadoğu
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100209606_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_824547b9d4582e0e2fa62c1c56f8f688.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Ocak Çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirecek. Şara’nın Rusya’ya çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunacağı belirtildi.Liderlerin görüşmede ikili ilişkilerin çeşitli alanlardaki mevcut durumu ve gelişme perspektiflerini değerlendireceğini, ayrıca Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun ele alınacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/lavrov-bdt-ulkelerinin-buyukelcileriyle-2025-yili-is-birligini-degerlendirdi-1103074622.html
rusya
suriye
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100209606_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_1b2d8e39c41c82868a154c5b80286410.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kremlin, vladimir putin, ahmed eş-şara, rusya, suriye, ortadoğu, moskova
kremlin, vladimir putin, ahmed eş-şara, rusya, suriye, ortadoğu, moskova

Kremlin: Putin, çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Şara ile görüşecek

17:56 27.01.2026 (güncellendi: 17:57 27.01.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de bir araya geldi
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Kremlin’de görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Ocak Çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirecek. Şara’nın Rusya’ya çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunacağı belirtildi.
28 Ocak’ta, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Süreci Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Rusya’ya yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi gerçekleşecektir.
Liderlerin görüşmede ikili ilişkilerin çeşitli alanlardaki mevcut durumu ve gelişme perspektiflerini değerlendireceğini, ayrıca Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun ele alınacağı belirtildi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
DÜNYA
Lavrov, BDT ülkelerinin büyükelçileriyle 2025 yılı iş birliğini değerlendirdi
17:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала