Kremlin: Putin, çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Şara ile görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Kremlin’de görüşme gerçekleştireceği bildirildi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Ocak Çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirecek. Şara’nın Rusya’ya çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunacağı belirtildi.Liderlerin görüşmede ikili ilişkilerin çeşitli alanlardaki mevcut durumu ve gelişme perspektiflerini değerlendireceğini, ayrıca Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun ele alınacağı belirtildi.
17:56 27.01.2026 (güncellendi: 17:57 27.01.2026)
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Ocak Çarşamba günü Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirecek. Şara’nın Rusya’ya çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunacağı belirtildi.
28 Ocak’ta, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Süreci Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Rusya’ya yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi gerçekleşecektir.
Liderlerin görüşmede ikili ilişkilerin çeşitli alanlardaki mevcut durumu ve gelişme perspektiflerini değerlendireceğini, ayrıca Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun ele alınacağı belirtildi.