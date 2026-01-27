https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/lavrov-bdt-ulkelerinin-buyukelcileriyle-2025-yili-is-birligini-degerlendirdi-1103074622.html

Lavrov, BDT ülkelerinin büyükelçileriyle 2025 yılı iş birliğini değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BDT üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda 2025 yılı çok taraflı iş birliği sürecini değerlendirdi... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T17:32+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

avrasya

entegrasyon

ekonomik işbirliği

dış politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek 2025 yılına ilişkin iş birliğini değerlendirdi. Görüşmede uluslararası gündem, Avrasya entegrasyon yapıları çerçevesindeki çok taraflı çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin öncelikler ele alındı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantı katılımcılarının güncel uluslararası konular üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Bakanlık, BDT çerçevesinde yürütülen çok taraflı mekanizmaların, hem bölgesel istikrar hem de üye ülkeler arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin derinleştirilmesi açısından öneminin toplantıda özellikle vurgulandığını aktardı.

avrasya

2026

tr_TR

sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, bağımsız devletler topluluğu (bdt), avrasya, entegrasyon, ekonomik işbirliği, dış politika