Lavrov, BDT ülkelerinin büyükelçileriyle 2025 yılı iş birliğini değerlendirdi
Lavrov, BDT ülkelerinin büyükelçileriyle 2025 yılı iş birliğini değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BDT üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda 2025 yılı çok taraflı iş birliği sürecini değerlendirdi... 27.01.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek 2025 yılına ilişkin iş birliğini değerlendirdi. Görüşmede uluslararası gündem, Avrasya entegrasyon yapıları çerçevesindeki çok taraflı çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin öncelikler ele alındı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantı katılımcılarının güncel uluslararası konular üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Bakanlık, BDT çerçevesinde yürütülen çok taraflı mekanizmaların, hem bölgesel istikrar hem de üye ülkeler arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin derinleştirilmesi açısından öneminin toplantıda özellikle vurgulandığını aktardı.
17:32 27.01.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BDT üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda 2025 yılı çok taraflı iş birliği sürecini değerlendirdi; dış politika koordinasyonu, ekonomik iş birliği ve bölgesel güvenlik politikaları ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek 2025 yılına ilişkin iş birliğini değerlendirdi. Görüşmede uluslararası gündem, Avrasya entegrasyon yapıları çerçevesindeki çok taraflı çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin öncelikler ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantı katılımcılarının güncel uluslararası konular üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Katılımcılar, 2025 yılında Avrasya entegrasyon birlikleri çerçevesindeki çok taraflı iş birliğinin sonuçlarını değerlendirdi. Yakın dönem için dış politika koordinasyonunun güçlendirilmesi, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda iş birliğinin artırılması ve bölgesel güvenliğin sağlanması yönünde görevler belirlendi.
Bakanlık, BDT çerçevesinde yürütülen çok taraflı mekanizmaların, hem bölgesel istikrar hem de üye ülkeler arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin derinleştirilmesi açısından öneminin toplantıda özellikle vurgulandığını aktardı.
