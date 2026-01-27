https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/kozmetik-devine-sorusturma-baslatildi-yeniden-satis-fiyatina-mudahale-tespit-edildi-1103067425.html

Kozmetik devine soruşturma başlatıldı: Yeniden satış fiyatına müdahale tespit edildi

Kozmetik devine soruşturma başlatıldı: Yeniden satış fiyatına müdahale tespit edildi

27.01.2026

Rekabet Kurulu kozmetik sektöründeki üç şirkete soruşturma açılmasına karar verdi.Kozmetikte 3 firmaya soruşturmaRekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, kozmetik ve dermokozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik ile Digital Farma İlaç'tan oluşan ekonomik bütünlüğün, yeniden satıcıların satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi.Kurulun, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda söz konusu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.Açıklamada, kozmetik sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yıllarında çok sayıda soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmalarda yeniden satıcıların internet-pazaryeri satışlarına getirilen kısıtlamalar veya yeniden satış fiyatlarına yapılan müdahalelerin incelendiği ve birçok teşebbüse idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

