https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/ticaret-bakanligi-turkiyenin-unlu-kozmetik-devi-icin-dugmeye-basti-11-urun-mevzuata-aykiri-bulundu-1101236745.html

Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı: 11 ürün mevzuata aykırı bulundu

Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı: 11 ürün mevzuata aykırı bulundu

Sputnik Türkiye

CİMER ve sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan kozmetik mağaza zincirini denetledi. Denetimlerde 11... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T13:31+0300

2025-11-24T13:31+0300

2025-11-24T13:31+0300

türki̇ye

ticaret

ticaret bakanlığı

kozmetik etiketleri

kozmetik

mevzuat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101240034_0:157:1536:1021_1920x0_80_0_0_664b031219f12043e48d5970a002d14d.png

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük mağaza zincirlerinden birine yönelik denetim başlattı. Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulandı.Bakanlık: 11 ürün mevzuata aykırıTicaret Bakanlığı'nın Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-inanc-ve-degerlere-hakaret-eden-urun-satistan-kaldirildi-1101229528.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret, ticaret bakanlığı, kozmetik etiketleri , kozmetik, mevzuat