İslam Memiş: Bakır neden yükseliyor? Talep artacak mı?

İslam Memiş: Bakır neden yükseliyor? Talep artacak mı?

Altın, gümüş, platin derken bakır madeni de yükseliş eğiliminde ve yakından takip edilmeye başlandı. Bakırdaki yükseliş eğilimi ise yatırımcının iştahını... 27.01.2026

Yatırımcıların yeni merakı bakır. Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor gelmesinin ardından piyasalar hareketli. Son haftalarda ise bakıra olan ilgi bir hayli arttı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, "Acemisi olduğunuz yatırım araçlarına sosyal medya algısıyla yönelmeyin" diyerek uyarılarda bulundu. Memiş, "Bakır önceden ekonomi yavaşladığı zaman düşer, büyüme hızlandığında yükselirdi. Bu nedenle bakır, ekonominin nabzını tutan bir gösterge olarak görülürdü. Ancak bakır, sadece bir sanayi metali değil" dedi ve bakırın neden yükseldiğini şöyle özetledi:Bakır en çok nerede üretiliyor?Talep olacak mı?Bakır fiyatlarıBakır vadeli işlemler 5.89–5.91 dolar aralığında işlem görüyor.

