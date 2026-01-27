Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
İslam Memiş: Bakır neden yükseliyor? Talep artacak mı?
İslam Memiş: Bakır neden yükseliyor? Talep artacak mı?
27.01.2026
2026-01-27T09:54+0300
2026-01-27T09:54+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103057842_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8275ffd2da028c5332406eb4dc94a13d.png
Yatırımcıların yeni merakı bakır. Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor gelmesinin ardından piyasalar hareketli. Son haftalarda ise bakıra olan ilgi bir hayli arttı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, "Acemisi olduğunuz yatırım araçlarına sosyal medya algısıyla yönelmeyin" diyerek uyarılarda bulundu. Memiş, "Bakır önceden ekonomi yavaşladığı zaman düşer, büyüme hızlandığında yükselirdi. Bu nedenle bakır, ekonominin nabzını tutan bir gösterge olarak görülürdü. Ancak bakır, sadece bir sanayi metali değil" dedi ve bakırın neden yükseldiğini şöyle özetledi:Bakır en çok nerede üretiliyor?Talep olacak mı?Bakır fiyatlarıBakır vadeli işlemler 5.89–5.91 dolar aralığında işlem görüyor.
SON HABERLER
tr_TR
İslam Memiş: Bakır neden yükseliyor? Talep artacak mı?

09:54 27.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturbakır
bakır - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Altın, gümüş, platin derken bakır madeni de yükseliş eğiliminde ve yakından takip edilmeye başlandı. Bakırdaki yükseliş eğilimi ise yatırımcının iştahını kabarttı. Piyasa uzmanı İslam Memiş ise "acemisi olduğunuz yatırım araçlarına sosyal medya algısıyla yönelmeyin" diyerek uyarıda bulundu.
Yatırımcıların yeni merakı bakır. Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor gelmesinin ardından piyasalar hareketli. Son haftalarda ise bakıra olan ilgi bir hayli arttı.
Piyasa uzmanı İslam Memiş, "Acemisi olduğunuz yatırım araçlarına sosyal medya algısıyla yönelmeyin" diyerek uyarılarda bulundu. Memiş, "Bakır önceden ekonomi yavaşladığı zaman düşer, büyüme hızlandığında yükselirdi. Bu nedenle bakır, ekonominin nabzını tutan bir gösterge olarak görülürdü. Ancak bakır, sadece bir sanayi metali değil" dedi ve bakırın neden yükseldiğini şöyle özetledi:
Bakır, enerji dönüşümünün, teknolojik ilerlemenin ve stratejik hammadde ihtiyacının merkezinde yer alıyor.
Enerji dönüşümünün, elektrifikasyonun, elektrikli araçların, yapay zekâ ve veri merkezlerinin, şebeke ve altyapı yatırımlarının vazgeçilmez girdisi konumunda.
Bir elektrikli araç, içten yanmalı bir araca kıyasla 3-4 kat daha fazla bakır içeriyor.
Batarya sistemleri, motorlar, kablolama ve şarj altyapısı bakır talebini doğrudan artırıyor.
Güneş, rüzgâr ve enerji depolama sistemleri, yüksek miktarda bakır kullanımını zorunlu kılıyor.
Yapay zekâ odaklı veri merkezleri, yüksek enerji tüketimi ve yoğun kablolama gereksinimi nedeniyle bakır talebini yeni bir boyuta taşıyor.

Bakır en çok nerede üretiliyor?

"Küresel bakır üretiminin büyük bölümü Şili ve Peru gibi birkaç ülkede yoğunlaşmış durumda. Grevler, çevresel düzenlemeler, politik nedenler arz kesintisi riskini artırıyor."

Talep olacak mı?

"Veri merkezi ne kadar artarsa ciplere ihtiyaç da bir o kadar artıyor. Bakırın üretilmesi milyonlarca yıl alıyor, hemen üretilen bir maden değil. Dünyada sadece 980 milyon ton bakır var.Bilim insanları yaptıkları bir araştırmada şöyle bir rapor yayımladı; “2040’a kadar yapay zekâ ile ilgili veri merkezleri artacak, böyle olunca küresel bakır talebi de yüzde 50 artacak” deniliyor. Dünyada 2024’te 30 milyon ton bakır tüketimi olmuş. Bakırın gelecekte daha fazla talep göreceğini anlıyoruz. Bu da fiyat artışlarını beraberinde getirebilir. Ancak acemi yatırımcı, varını yoğunu buraya yatırır ve zengin olacağını hayal ederse canı yanabilir. Altın ve gümüş başta olmak üzere tüm değerli metaller çeşitli nedenlerden dolayı değer artış sürecinde."

Bakır fiyatları

Bakır vadeli işlemler 5.89–5.91 dolar aralığında işlem görüyor.
EKONOMİ
Bakır fiyatları 15 yılın zirvesine koşuyor: Küresel kıtlık endişesi büyüyor
29 Aralık 2025, 18:09
