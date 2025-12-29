https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bakir-fiyatlari-15-yilin-zirvesine-kosuyor-kuresel-kitlik-endisesi-buyuyor-1102341207.html
Bakır fiyatları 15 yılın zirvesine koşuyor: Küresel kıtlık endişesi büyüyor
Bakır fiyatları 15 yılın zirvesine koşuyor: Küresel kıtlık endişesi büyüyor
Sputnik Türkiye
Bakır fiyatları, küresel arz endişeleri ve artan talep nedeniyle son 15 yılın en sert yükselişine hazırlanıyor. Yatırımcılar, bakırı artık altın ve gümüşle... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T18:09+0300
2025-12-29T18:09+0300
2025-12-29T18:09+0300
ekonomi̇
çin
abd
bakır
kıtlık
fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102341013_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_02fef0e1d485bdf5eb932ab3d0157965.jpg
Yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte bakıra olan talep ciddi biçimde arttı. Elektrikli araçlar, enerji şebekeleri ve sanayi üretimi için kritik öneme sahip olan metal, yıl başından bu yana yüzde 35’ten fazla değer kazandı.Analistlere göre, ABD’nin gümrük vergisi tehditleri ve bazı madenlerde yaşanan üretim aksaklıkları, piyasadaki arzı daha da sıkıştırdı. Bu durum bakır fiyatlarını 12 bin dolar seviyesinin üzerine taşıdı.Yatırımcı güvenli liman arayışındaUzmanlar, bakırın artık altın ve gümüş gibi 'güvenli liman' olarak görüldüğünü aktardı. Analist Kyle Rodda, yükselişin “arzın sınırlı olduğu bir dünyada yatırımcıların somut varlıklara yönelmesini” yansıttığını söyledi.Altın fiyatları son dönemde rekor seviyelere çıkarken, gümüş de değer kazandı. Bu tablo, yatırımcıların doların değer kaybına karşı korunma arayışında olduğunu gösteriyor.'Bakırın daha da azalacağı' endişesiLondra merkezli The Guardian'ın aktardığına göre ABD ve Çin’de artan stoklama eğilimi, küresel piyasada bakırın daha da azalacağı endişesini doğurdu. Çin’in bakır tedarikini güvence altına almak için yeni adımlar attığı, bu durumun da fiyatları yukarı çektiği aktarıldı.Öte yandan bazı madenlerde yaşanan kazalar da arzı sınırladı. Endonezya’daki büyük bir bakır madeninde meydana gelen kazanın ardından üretimin aksadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cinden-buyuk-tatbikat-tayvanda-alarm-durumu-1102336437.html
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102341013_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff7733746a8ae592a571f9e7835f0b33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, abd, bakır, kıtlık, fiyat
çin, abd, bakır, kıtlık, fiyat
Bakır fiyatları 15 yılın zirvesine koşuyor: Küresel kıtlık endişesi büyüyor
Bakır fiyatları, küresel arz endişeleri ve artan talep nedeniyle son 15 yılın en sert yükselişine hazırlanıyor. Yatırımcılar, bakırı artık altın ve gümüşle birlikte güvenli liman olarak görüyor.
Yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte bakıra olan talep ciddi biçimde arttı. Elektrikli araçlar, enerji şebekeleri ve sanayi üretimi için kritik öneme sahip olan metal, yıl başından bu yana yüzde 35’ten fazla değer kazandı.
Analistlere göre, ABD’nin gümrük vergisi tehditleri ve bazı madenlerde yaşanan üretim aksaklıkları, piyasadaki arzı daha da sıkıştırdı. Bu durum bakır fiyatlarını 12 bin dolar seviyesinin üzerine taşıdı.
Yatırımcı güvenli liman arayışında
Uzmanlar, bakırın artık altın ve gümüş gibi 'güvenli liman' olarak görüldüğünü aktardı. Analist Kyle Rodda, yükselişin “arzın sınırlı olduğu bir dünyada yatırımcıların somut varlıklara yönelmesini” yansıttığını söyledi.
Altın fiyatları son dönemde rekor seviyelere çıkarken, gümüş de değer kazandı. Bu tablo, yatırımcıların doların değer kaybına karşı korunma arayışında olduğunu gösteriyor.
'Bakırın daha da azalacağı' endişesi
Londra merkezli The Guardian'ın aktardığına göre ABD ve Çin’de artan stoklama eğilimi, küresel piyasada bakırın daha da azalacağı endişesini doğurdu. Çin’in bakır tedarikini güvence altına almak için yeni adımlar attığı, bu durumun da fiyatları yukarı çektiği aktarıldı.
Öte yandan bazı madenlerde yaşanan kazalar da arzı sınırladı. Endonezya’daki büyük bir bakır madeninde meydana gelen kazanın ardından üretimin aksadığı belirtildi.