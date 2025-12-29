https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bakir-fiyatlari-15-yilin-zirvesine-kosuyor-kuresel-kitlik-endisesi-buyuyor-1102341207.html

Bakır fiyatları 15 yılın zirvesine koşuyor: Küresel kıtlık endişesi büyüyor

Bakır fiyatları 15 yılın zirvesine koşuyor: Küresel kıtlık endişesi büyüyor

Sputnik Türkiye

Bakır fiyatları, küresel arz endişeleri ve artan talep nedeniyle son 15 yılın en sert yükselişine hazırlanıyor. Yatırımcılar, bakırı artık altın ve gümüşle... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T18:09+0300

2025-12-29T18:09+0300

2025-12-29T18:09+0300

ekonomi̇

çin

abd

bakır

kıtlık

fiyat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102341013_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_02fef0e1d485bdf5eb932ab3d0157965.jpg

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte bakıra olan talep ciddi biçimde arttı. Elektrikli araçlar, enerji şebekeleri ve sanayi üretimi için kritik öneme sahip olan metal, yıl başından bu yana yüzde 35’ten fazla değer kazandı.Analistlere göre, ABD’nin gümrük vergisi tehditleri ve bazı madenlerde yaşanan üretim aksaklıkları, piyasadaki arzı daha da sıkıştırdı. Bu durum bakır fiyatlarını 12 bin dolar seviyesinin üzerine taşıdı.Yatırımcı güvenli liman arayışındaUzmanlar, bakırın artık altın ve gümüş gibi 'güvenli liman' olarak görüldüğünü aktardı. Analist Kyle Rodda, yükselişin “arzın sınırlı olduğu bir dünyada yatırımcıların somut varlıklara yönelmesini” yansıttığını söyledi.Altın fiyatları son dönemde rekor seviyelere çıkarken, gümüş de değer kazandı. Bu tablo, yatırımcıların doların değer kaybına karşı korunma arayışında olduğunu gösteriyor.'Bakırın daha da azalacağı' endişesiLondra merkezli The Guardian'ın aktardığına göre ABD ve Çin’de artan stoklama eğilimi, küresel piyasada bakırın daha da azalacağı endişesini doğurdu. Çin’in bakır tedarikini güvence altına almak için yeni adımlar attığı, bu durumun da fiyatları yukarı çektiği aktarıldı.Öte yandan bazı madenlerde yaşanan kazalar da arzı sınırladı. Endonezya’daki büyük bir bakır madeninde meydana gelen kazanın ardından üretimin aksadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cinden-buyuk-tatbikat-tayvanda-alarm-durumu-1102336437.html

çin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, abd, bakır, kıtlık, fiyat