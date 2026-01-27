https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ibb-kresinde-istismar-ve-darp-sorusturmasi-polis-binada-inceleme-yapti-1103052058.html
İBB kreşinde istismar ve darp soruşturması: Polis binada inceleme yaptı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte darp ve istismar iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.Soruşturmada 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.Akşam saatlerinde çocuk etkinlik merkezine gelen polis ekiplerinin, bina içinde ve çevresinde detaylı kontroller gerçekleştirdiği öğrenildi.
Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri inceleme yaptı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte darp ve istismar iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmada 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Akşam saatlerinde çocuk etkinlik merkezine gelen polis ekiplerinin, bina içinde ve çevresinde detaylı kontroller gerçekleştirdiği öğrenildi.