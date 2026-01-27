Türkiye
İBB kreşinde istismar ve darp soruşturması: Polis binada inceleme yaptı
İBB kreşinde istismar ve darp soruşturması: Polis binada inceleme yaptı
Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis... 27.01.2026
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte darp ve istismar iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.Soruşturmada 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.Akşam saatlerinde çocuk etkinlik merkezine gelen polis ekiplerinin, bina içinde ve çevresinde detaylı kontroller gerçekleştirdiği öğrenildi.
İBB kreşinde istismar ve darp soruşturması: Polis binada inceleme yaptı

00:57 27.01.2026
Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri inceleme yaptı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte darp ve istismar iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmada 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Akşam saatlerinde çocuk etkinlik merkezine gelen polis ekiplerinin, bina içinde ve çevresinde detaylı kontroller gerçekleştirdiği öğrenildi.
Avustralya'da yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunan kreş görevlisi müebbet aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
TÜRKİYE
İBB kreşinde darp ve istismar soruşturması: 1 kişi tutuklandı
23 Ocak, 23:04
