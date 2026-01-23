https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/ibb-kresinde-darp-ve-istismar-sorusturmasi-1-kisi-tutuklandi-1102996113.html
İBB kreşinde darp ve istismar soruşturması: 1 kişi tutuklandı
İBB kreşinde darp ve istismar soruşturması: 1 kişi tutuklandı
Eyüpsultan’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan’da İBB’ye bağlı bir kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli, çocuğa karşı 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanırken, öğretmen olan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sputnik Türkiye
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan’da İBB’ye bağlı bir kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli, çocuğa karşı 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanırken, öğretmen olan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.