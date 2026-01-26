https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/abnin-rus-gazini-yasaklamasina-moskovadan-tepki-ozgurlukten-vazgecmek-1103039863.html

AB’nin Rus gazını yasaklamasına Moskova’dan tepki: ‘Özgürlükten vazgeçmek’

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya’dan sıvılaştırılmış gazın (LNG) ve boru hattı ile gelen doğalgaza 2027 itibariyle tamamen yasak getirilmesini onayladı... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092587972_0:29:738:444_1920x0_80_0_0_f026c3d5008bc65d8a9acd74d665ea73.png

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Rusya'dan LNG sevkiyatına 1 Ocak 2027'den itibaren, boru hattı sevkiyatına da 30 Eylül 2027'den itibaren tamamen yasak getirilmesini onayladı.Açıklamada, “Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve LNG ithalatı artık yasak olacak” ifadesi yer aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rus gazından tamamen vazgeçme kararına tepki gösterdi.Zvezda televizyonuna konuşan Zaharova, “Henüz kesin olarak söylemek zor. Mutlu vasallar mı yoksa mutsuz köleler mi olduklarını zaman gösterecek. Ama her iki durumda da özgürlüklerinden vazgeçtiler” yorumunda bulundu.Rusya, Batı'nın Rusya'dan enerji kaynakları satın almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını ve bunun da daha yüksek fiyatlar nedeniyle Batı'yı yeni ve daha yoğun bir bağımlılığa sürükleyeceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı ülkelerinin Rus enerji kaynaklarını aracılar üzerinden daha pahalıya satın almak zorunda kaldığını belirtmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir Batı stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti. Putin’e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.

