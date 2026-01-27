Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Aziz İhsan Aktaş davası başladı, 200 sanık ilk kez hakim karşısında: 'Kaçmadım, buradayım'
Aziz İhsan Aktaş davası başladı, 200 sanık ilk kez hakim karşısında: 'Kaçmadım, buradayım'
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda Aziz İhsan Aktaş dosyasını ele aldı. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu sanıklar ile avukatları duruşmada hazır bulundu.Belediye başkanları salondaydıTutuklu sanıklar arasında Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Rıza Akpolat yer aldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer de salondaydı. Duruşmayı CHP’li yöneticiler, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici takip etti.Mahkeme başkanından açıklamaDuruşma öncesi konuşan mahkeme başkanı, dosyanın mahkemedeki diğer dosyalardan farkı olmadığını, yalnızca sanık sayısının fazla olduğunu belirterek, duruşma düzenine uyulması, ses ve görüntü alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Savunmaların kurum bazlı alınacağı ve tutuklu sanıklara öncelik tanınacağı kaydedildi.Aziz İhsan Aktaş'tan ilk açıklamaDuruşma öncesinde salon çevresinde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Salona girişler kimlik kontrolü sonrası yapıldı. Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, salona girişte gazetecilere “Kaçmadım, buradayım” dedi.Tutuksuz sanıklardan Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 22 kişinin, bulundukları şehirlerden SEGBİS aracılığıyla savunma yapacağı bildirildi. İlk savunmanın Tutdere’den, son savunmanın ise Akpolat’tan alınacağı öğrenildi.İddianamenin detaylarıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile İBB’ye bağlı bazı kuruluşlar “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Dosyada 33’ü tutuklu 200 sanık bulunuyor.Aziz İhsan Aktaş’a i̇stenen cezaİddianamede Aziz İhsan Aktaş hakkında;İddianamede;Mahkeme heyeti, duruşmaların haftada 5 gün, her gün 10.00–18.00 saatleri arasında yapılmasının planlandığını bildirdi.
14:10 27.01.2026
Abone ol
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aktaş, “Kaçmadım, buradayım” dedi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda Aziz İhsan Aktaş dosyasını ele aldı. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu sanıklar ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Belediye başkanları salondaydı

Tutuklu sanıklar arasında Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Rıza Akpolat yer aldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer de salondaydı. Duruşmayı CHP’li yöneticiler, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici takip etti.

Mahkeme başkanından açıklama

Duruşma öncesi konuşan mahkeme başkanı, dosyanın mahkemedeki diğer dosyalardan farkı olmadığını, yalnızca sanık sayısının fazla olduğunu belirterek, duruşma düzenine uyulması, ses ve görüntü alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Savunmaların kurum bazlı alınacağı ve tutuklu sanıklara öncelik tanınacağı kaydedildi.

Aziz İhsan Aktaş'tan ilk açıklama

Duruşma öncesinde salon çevresinde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Salona girişler kimlik kontrolü sonrası yapıldı. Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, salona girişte gazetecilere “Kaçmadım, buradayım” dedi.
Tutuksuz sanıklardan Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 22 kişinin, bulundukları şehirlerden SEGBİS aracılığıyla savunma yapacağı bildirildi. İlk savunmanın Tutdere’den, son savunmanın ise Akpolat’tan alınacağı öğrenildi.

İddianamenin detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile İBB’ye bağlı bazı kuruluşlar “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Dosyada 33’ü tutuklu 200 sanık bulunuyor.

Aziz İhsan Aktaş’a i̇stenen ceza

İddianamede Aziz İhsan Aktaş hakkında;
suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
çok sayıda ihaleye fesat karıştırma,
resmi ve özel belgede sahtecilik,
rüşvet verme,
kamu kurumları zararına dolandırıcılık,
malvarlığı aklama
suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapis ve malvarlığına müsadere talep ediliyor.
İddianamede;
Utku Caner Çaykara için 5–15 yıl,
Ahmet Özer için 3–9 yıl,
Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere için 4–12’şer yıl,
Rıza Akpolat için ise 133–337 yıl arası hapis cezası istendi.
Mahkeme heyeti, duruşmaların haftada 5 gün, her gün 10.00–18.00 saatleri arasında yapılmasının planlandığını bildirdi.
TÜRKİYE
Şişli’deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Katil zanlısı cinayeti itiraf etti, dikkat çeken 'ütü' detayı
13:51
