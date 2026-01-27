https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/aziz-ihsan-aktas-davasi-basladi-200-sanik-ilk-kez-hakim-karsisinda-kacmadim-buradayim-1103069383.html

Aziz İhsan Aktaş davası başladı, 200 sanık ilk kez hakim karşısında: 'Kaçmadım, buradayım'

Aziz İhsan Aktaş davası başladı, 200 sanık ilk kez hakim karşısında: 'Kaçmadım, buradayım'

27.01.2026

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda Aziz İhsan Aktaş dosyasını ele aldı. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu sanıklar ile avukatları duruşmada hazır bulundu.Belediye başkanları salondaydıTutuklu sanıklar arasında Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Rıza Akpolat yer aldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer de salondaydı. Duruşmayı CHP’li yöneticiler, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici takip etti.Mahkeme başkanından açıklamaDuruşma öncesi konuşan mahkeme başkanı, dosyanın mahkemedeki diğer dosyalardan farkı olmadığını, yalnızca sanık sayısının fazla olduğunu belirterek, duruşma düzenine uyulması, ses ve görüntü alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Savunmaların kurum bazlı alınacağı ve tutuklu sanıklara öncelik tanınacağı kaydedildi.Aziz İhsan Aktaş'tan ilk açıklamaDuruşma öncesinde salon çevresinde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Salona girişler kimlik kontrolü sonrası yapıldı. Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, salona girişte gazetecilere “Kaçmadım, buradayım” dedi.Tutuksuz sanıklardan Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 22 kişinin, bulundukları şehirlerden SEGBİS aracılığıyla savunma yapacağı bildirildi. İlk savunmanın Tutdere’den, son savunmanın ise Akpolat’tan alınacağı öğrenildi.İddianamenin detaylarıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile İBB’ye bağlı bazı kuruluşlar “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Dosyada 33’ü tutuklu 200 sanık bulunuyor.Aziz İhsan Aktaş’a i̇stenen cezaİddianamede Aziz İhsan Aktaş hakkında;İddianamede;Mahkeme heyeti, duruşmaların haftada 5 gün, her gün 10.00–18.00 saatleri arasında yapılmasının planlandığını bildirdi.

