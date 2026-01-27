https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/sislideki-vahsette-yeni-detaylar-ortaya-cikti-katil-zanlisi-cinayeti-itiraf-etti-dikkat-ceken-utu-1103067933.html

Şişli’deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Katil zanlısı cinayeti itiraf etti, dikkat çeken 'ütü' detayı

İstanbul Şişli’de çöp konteynerinde parçalanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2’si yabancı uyruklu 3 zanlı adliyeye sevk edildi... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ve Ekrem Kurban’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili çalışmaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri yürüttü. İnceleme, Şişli’de kâğıt toplayan bir kişinin konteynerde cesedi fark etmesiyle başlatıldı.Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’taki konteynerde bulunan ceset, polis incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Yenibosna Morgu’na götürüldü. Yapılan çalışmalarla cesedin Durdona Khakımova (36)’ya ait olduğu belirlendi.Havalimanında yakalandılarYaklaşık 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası yabancı uyruklu şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev, Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Soruşturmanın devamında Ekrem Kurban da gözaltına alındı.Soruşturmada; Khakımova’nın şüpheliyle 3 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, şüphelinin Türkiye’ye gelerek İstanbul’da inşaat işçiliğine başladığı tespit edildi. Ümraniye’deki adreste Turdımurotov’un bulunduğu, bir süre sonra Kamalkhodaev’in de adrese geldiği belirlendi.Emniyet tespitlerine göre yabancı uyruklu iki şüpheli Ümraniye’den Şişli’ye taksiyle geldi; ceset parçalarını valizlere koyarak güzergâh üzerindeki çöp konteynerlerine attı. Ardından Fatih’te kiralanan şoförlü araçla havalimanına gidildi.Yeni detaylar ortaya çıktı: 'Ütü' İtirafıSoruşturmada ortaya çıkan yeni ifadelere göre; Khakımova, Fatih’teki evinden imam nikâhlı eşinin oğluyla çıktıktan sonra Yenikapı’da Kamalkhodaev ile buluştu. Birlikte Ümraniye’de Turdımurotov ve Kamalkhodaev’in kaldığı bodrum kat daireye geçildi. Bu sırada Kamalkhodaev, çocukla kafede bekledi.Şüpheli Turdımurotov, emniyetteki ifadesinde dairede çıkan tartışmada Khakımova’nın başına ütüyle vurduğunu, yere düştükten sonra sırtından bıçakladığını ve Kamalkhodaev’i telefonla çağırdığını itiraf etti.Kamalkhodaev ise ifadesinde, Turdımurotov’un araması üzerine çocuğu taksiyle Aksaray’daki evine gönderdiğini; ardından eve girip banyoda cesedi parçaladıklarını, valize koyarak taksiyle ayrıldıklarını söyledi.Polisin araştırmasına göre şüpheliler, Şişli’de ceset parçalarını konteynerlere attıktan sonra Fatih’e giderek bir berberde traş oldu, ardından bir internet kafede Gürcistan uçak bileti aldı. Cesedin konulduğu valiz ve çantaların, bodrum kattaki dairenin balkonundan çıkarılıp taksiye taşındığı anlara ait görüntüler de dosyaya girdi.Mesaj detayıDiğer şüpheli Ekrem Kurban’ın, Şişli’deki cinayet haberlerini gördükten sonra arkadaşı Khakımova’nın durumundan endişe ederek imam nikâhlı eşine, “Eşin nasıl, iyi mi?” şeklinde mesaj attığı tespit edildi.

