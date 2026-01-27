Türkiye
Almanya, 'Volkan Grubu'na dair bilgi verenlere 1 milyon euro verecek
Alman hükümeti, elektrik ve veri altyapılarına yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen Volkan Grubu adlı yapılanmanın ortaya çıkarılmasına 'yardımcı bilgiler' için 1 milyon euro ödül verileceğini duyurdu.
Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin’de yaptığı açıklamada, ödül kararının kamuoyunu güvenlik makamlarıyla ‘işbirliğine teşvik etmeyi amaçladığını’ söyledi. Dobrindt, “Bu düzeyde bir ödül, karşı karşıya olunan tehdidin ciddiyetini açık biçimde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.Alman yetkililer, Volkan Grubu’nu ‘aşırı solcu’ bir yapı olarak tanımlıyor.Güvenlik birimlerine yeni yetkilerAçıklamada, soruşturma makamlarının dijital veri analizi, otomatik yüz tanıma sistemleri ve IP adreslerinin saklanması gibi alanlarda daha geniş yetkilerle donatılacağı belirtildi. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlatılacağı, Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) ise 7 gün 24 saat ihbar alabilmek için personel sayısını artıracağı kaydedildi.Berlin’deki büyük elektrik kesintisi Berlin’de yılın ilk haftasında bir kablo hattına yönelik ‘kundaklama’ sonucu 45 bin hane ve 2 bin 200 işletme günlerce elektriksiz kalmıştı. Saldırıyı Volkan Grubu üstlenmiş, Federal ve Eyalet Kriminal Daireleri ile Anayasayı Koruma Teşkilatı bu açıklamayı ‘inandırıcı’ bulmuştu.Almanya Federal Başsavcılığı, olayla ilgili olarak ‘terör örgütüne üyelik’, ‘anayasal düzene karşı sabotaj’, ‘kundaklama’ ve ‘kamu hizmetlerinin engellenmesi’ suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor.
Berlin elektrik kesintisi
Alman hükümeti, Berlin başta olmak üzere elektrik ve veri altyapılarına yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen Volkan Grubu adlı yapılanmanın ortaya çıkarılmasına ‘yardımcı olacak bilgiler’ için 1 milyon euro ödül verileceğini duyurdu.
Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin’de yaptığı açıklamada, ödül kararının kamuoyunu güvenlik makamlarıyla ‘işbirliğine teşvik etmeyi amaçladığını’ söyledi. Dobrindt, “Bu düzeyde bir ödül, karşı karşıya olunan tehdidin ciddiyetini açık biçimde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Alman yetkililer, Volkan Grubu’nu ‘aşırı solcu’ bir yapı olarak tanımlıyor.

Güvenlik birimlerine yeni yetkiler

Açıklamada, soruşturma makamlarının dijital veri analizi, otomatik yüz tanıma sistemleri ve IP adreslerinin saklanması gibi alanlarda daha geniş yetkilerle donatılacağı belirtildi. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlatılacağı, Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) ise 7 gün 24 saat ihbar alabilmek için personel sayısını artıracağı kaydedildi.

Berlin’deki büyük elektrik kesintisi

Berlin’de yılın ilk haftasında bir kablo hattına yönelik ‘kundaklama’ sonucu 45 bin hane ve 2 bin 200 işletme günlerce elektriksiz kalmıştı. Saldırıyı Volkan Grubu üstlenmiş, Federal ve Eyalet Kriminal Daireleri ile Anayasayı Koruma Teşkilatı bu açıklamayı ‘inandırıcı’ bulmuştu.
Almanya Federal Başsavcılığı, olayla ilgili olarak ‘terör örgütüne üyelik’, ‘anayasal düzene karşı sabotaj’, ‘kundaklama’ ve ‘kamu hizmetlerinin engellenmesi’ suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor.
