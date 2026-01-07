https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/berlinde-tarihi-elektrik-kesintisi-sona-erdi-ikinci-dunya-savasindan-bu-yana-en-uzun-kesintiydi-1102560692.html
Berlin’de tarihi elektrik kesintisi sona erdi: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiydi
Berlin’de tarihi elektrik kesintisi sona erdi: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiydi
Sputnik Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en uzun elektrik kesintisinin ardından yeniden elektriğe kavuştu. Aktivistlerin bir... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T16:25+0300
2026-01-07T16:25+0300
2026-01-07T16:26+0300
avrupa
berlin
almanya
alman ordusu (bundeswehr)
dünya
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102476142_0:126:1062:723_1920x0_80_0_0_957b3990bb75d3c03ae8e77c017885d3.jpg
Berlin’in güneybatısında, aktivistler tarafından bir elektrik santraline düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın, bir kanal üzerindeki kablo geçiş hattını tahrip etti. Dondurucu soğukların etkili olduğu günlerde yaşanan olay, yaklaşık 45 bin hanenin ve 2 binden fazla işletmenin elektriksiz kalmasına yol açtı.İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiYetkililer, yaşanan kesintinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Berlin’de görülen en uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisi; ısıtma sistemlerini, cep telefonu bağlantılarını ve tren seferlerini de etkileyerek kent genelinde hayatı aksattı.Berlin Belediye Başkanı: Etkilenenler i̇çin i̇yi bir günBerlin Belediye Başkanı Kai Wegner, elektriğin yeniden verilmesinin ardından yaptığı açıklamada,“Bugün, 3 Ocak’tan bu yana elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan birçok insan için iyi bir gün” ifadelerini kullandı. Wegner, saat 11.00’de başlayan çalışmaların karmaşık ve kademeli bir süreçle yürütüldüğünü vurguladı.Alman ordusu sahaya i̇ndiKesintiden etkilenen bölge sakinlerine destek olmak amacıyla Bundeswehr devreye sokuldu. Ordu birlikleri, özellikle yaşlılar ve hassas gruplar için ısınma ve lojistik destek sağladı.Altyapı güvenliği tartışması yeniden gündemdeUzun süren kesinti, bazı siyasetçilerin başkentin altyapısını korumak için daha fazla yatırım çağrısı yapmasına neden oldu. Özellikle Almanya iç istihbarat teşkilatının, sol militan gruplardan kaynaklanan artan risklere dikkat çeken uyarıları, güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışmasını derinleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/suriyede-catismalar-tirmandi-sam-yonetimi-sdgyi-vuruyor-1102559354.html
berlin
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102476142_27:0:1036:757_1920x0_80_0_0_89ce16a521e7fd6ba1059a39555e1693.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, berlin, almanya, alman ordusu (bundeswehr), yılsonu2026
avrupa, berlin, almanya, alman ordusu (bundeswehr), yılsonu2026
Berlin’de tarihi elektrik kesintisi sona erdi: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiydi
16:25 07.01.2026 (güncellendi: 16:26 07.01.2026)
Almanya’nın başkenti Berlin, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en uzun elektrik kesintisinin ardından yeniden elektriğe kavuştu. Aktivistlerin bir elektrik santralini hedef aldığı ve kundaklama şüphesiyle soruşturulan olay, on binlerce haneyi günlerce karanlıkta bırakırken, olay altyapı güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Berlin’in güneybatısında, aktivistler tarafından bir elektrik santraline düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın, bir kanal üzerindeki kablo geçiş hattını tahrip etti. Dondurucu soğukların etkili olduğu günlerde yaşanan olay, yaklaşık 45 bin hanenin ve 2 binden fazla işletmenin elektriksiz kalmasına yol açtı.
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesinti
Yetkililer, yaşanan kesintinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Berlin’de görülen en uzun süreli elektrik kesintisi
olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisi; ısıtma sistemlerini
, cep telefonu bağlantılarını
ve tren seferlerini
de etkileyerek kent genelinde hayatı aksattı.
Berlin Belediye Başkanı: Etkilenenler i̇çin i̇yi bir gün
Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, elektriğin yeniden verilmesinin ardından yaptığı açıklamada,
“Bugün, 3 Ocak’tan bu yana elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan birçok insan için iyi bir gün” ifadelerini kullandı. Wegner, saat 11.00’de başlayan çalışmaların karmaşık ve kademeli bir süreçle yürütüldüğünü vurguladı.
Alman ordusu sahaya i̇ndi
Kesintiden etkilenen bölge sakinlerine destek olmak amacıyla Bundeswehr
devreye sokuldu. Ordu birlikleri, özellikle yaşlılar ve hassas gruplar için ısınma ve lojistik destek
sağladı.
Altyapı güvenliği tartışması yeniden gündemde
Uzun süren kesinti, bazı siyasetçilerin başkentin altyapısını korumak için daha fazla yatırım
çağrısı yapmasına neden oldu. Özellikle Almanya iç istihbarat teşkilatının
, sol militan gruplardan kaynaklanan artan risklere
dikkat çeken uyarıları, güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışmasını derinleştirdi.