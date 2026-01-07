https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/berlinde-tarihi-elektrik-kesintisi-sona-erdi-ikinci-dunya-savasindan-bu-yana-en-uzun-kesintiydi-1102560692.html

Berlin’de tarihi elektrik kesintisi sona erdi: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiydi

Berlin’in güneybatısında, aktivistler tarafından bir elektrik santraline düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın, bir kanal üzerindeki kablo geçiş hattını tahrip etti. Dondurucu soğukların etkili olduğu günlerde yaşanan olay, yaklaşık 45 bin hanenin ve 2 binden fazla işletmenin elektriksiz kalmasına yol açtı.İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiYetkililer, yaşanan kesintinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Berlin’de görülen en uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisi; ısıtma sistemlerini, cep telefonu bağlantılarını ve tren seferlerini de etkileyerek kent genelinde hayatı aksattı.Berlin Belediye Başkanı: Etkilenenler i̇çin i̇yi bir günBerlin Belediye Başkanı Kai Wegner, elektriğin yeniden verilmesinin ardından yaptığı açıklamada,“Bugün, 3 Ocak’tan bu yana elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan birçok insan için iyi bir gün” ifadelerini kullandı. Wegner, saat 11.00’de başlayan çalışmaların karmaşık ve kademeli bir süreçle yürütüldüğünü vurguladı.Alman ordusu sahaya i̇ndiKesintiden etkilenen bölge sakinlerine destek olmak amacıyla Bundeswehr devreye sokuldu. Ordu birlikleri, özellikle yaşlılar ve hassas gruplar için ısınma ve lojistik destek sağladı.Altyapı güvenliği tartışması yeniden gündemdeUzun süren kesinti, bazı siyasetçilerin başkentin altyapısını korumak için daha fazla yatırım çağrısı yapmasına neden oldu. Özellikle Almanya iç istihbarat teşkilatının, sol militan gruplardan kaynaklanan artan risklere dikkat çeken uyarıları, güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışmasını derinleştirdi.

