Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/berlinde-tarihi-elektrik-kesintisi-sona-erdi-ikinci-dunya-savasindan-bu-yana-en-uzun-kesintiydi-1102560692.html
Berlin’de tarihi elektrik kesintisi sona erdi: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiydi
Berlin’de tarihi elektrik kesintisi sona erdi: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiydi
Sputnik Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en uzun elektrik kesintisinin ardından yeniden elektriğe kavuştu. Aktivistlerin bir... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T16:25+0300
2026-01-07T16:26+0300
avrupa
berlin
almanya
alman ordusu (bundeswehr)
dünya
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102476142_0:126:1062:723_1920x0_80_0_0_957b3990bb75d3c03ae8e77c017885d3.jpg
Berlin’in güneybatısında, aktivistler tarafından bir elektrik santraline düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın, bir kanal üzerindeki kablo geçiş hattını tahrip etti. Dondurucu soğukların etkili olduğu günlerde yaşanan olay, yaklaşık 45 bin hanenin ve 2 binden fazla işletmenin elektriksiz kalmasına yol açtı.İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiYetkililer, yaşanan kesintinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Berlin’de görülen en uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisi; ısıtma sistemlerini, cep telefonu bağlantılarını ve tren seferlerini de etkileyerek kent genelinde hayatı aksattı.Berlin Belediye Başkanı: Etkilenenler i̇çin i̇yi bir günBerlin Belediye Başkanı Kai Wegner, elektriğin yeniden verilmesinin ardından yaptığı açıklamada,“Bugün, 3 Ocak’tan bu yana elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan birçok insan için iyi bir gün” ifadelerini kullandı. Wegner, saat 11.00’de başlayan çalışmaların karmaşık ve kademeli bir süreçle yürütüldüğünü vurguladı.Alman ordusu sahaya i̇ndiKesintiden etkilenen bölge sakinlerine destek olmak amacıyla Bundeswehr devreye sokuldu. Ordu birlikleri, özellikle yaşlılar ve hassas gruplar için ısınma ve lojistik destek sağladı.Altyapı güvenliği tartışması yeniden gündemdeUzun süren kesinti, bazı siyasetçilerin başkentin altyapısını korumak için daha fazla yatırım çağrısı yapmasına neden oldu. Özellikle Almanya iç istihbarat teşkilatının, sol militan gruplardan kaynaklanan artan risklere dikkat çeken uyarıları, güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışmasını derinleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/suriyede-catismalar-tirmandi-sam-yonetimi-sdgyi-vuruyor-1102559354.html
berlin
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102476142_27:0:1036:757_1920x0_80_0_0_89ce16a521e7fd6ba1059a39555e1693.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, berlin, almanya, alman ordusu (bundeswehr), yılsonu2026
avrupa, berlin, almanya, alman ordusu (bundeswehr), yılsonu2026

Berlin’de tarihi elektrik kesintisi sona erdi: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesintiydi

16:25 07.01.2026 (güncellendi: 16:26 07.01.2026)
© AP PhotoBerlin elektrik kesintisi
Berlin elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AP Photo
Abone ol
Almanya’nın başkenti Berlin, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en uzun elektrik kesintisinin ardından yeniden elektriğe kavuştu. Aktivistlerin bir elektrik santralini hedef aldığı ve kundaklama şüphesiyle soruşturulan olay, on binlerce haneyi günlerce karanlıkta bırakırken, olay altyapı güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Berlin’in güneybatısında, aktivistler tarafından bir elektrik santraline düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın, bir kanal üzerindeki kablo geçiş hattını tahrip etti. Dondurucu soğukların etkili olduğu günlerde yaşanan olay, yaklaşık 45 bin hanenin ve 2 binden fazla işletmenin elektriksiz kalmasına yol açtı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun kesinti

Yetkililer, yaşanan kesintinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Berlin’de görülen en uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisi; ısıtma sistemlerini, cep telefonu bağlantılarını ve tren seferlerini de etkileyerek kent genelinde hayatı aksattı.

Berlin Belediye Başkanı: Etkilenenler i̇çin i̇yi bir gün

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, elektriğin yeniden verilmesinin ardından yaptığı açıklamada,
“Bugün, 3 Ocak’tan bu yana elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan birçok insan için iyi bir gün” ifadelerini kullandı. Wegner, saat 11.00’de başlayan çalışmaların karmaşık ve kademeli bir süreçle yürütüldüğünü vurguladı.

Alman ordusu sahaya i̇ndi

Kesintiden etkilenen bölge sakinlerine destek olmak amacıyla Bundeswehr devreye sokuldu. Ordu birlikleri, özellikle yaşlılar ve hassas gruplar için ısınma ve lojistik destek sağladı.

Altyapı güvenliği tartışması yeniden gündemde

Uzun süren kesinti, bazı siyasetçilerin başkentin altyapısını korumak için daha fazla yatırım çağrısı yapmasına neden oldu. Özellikle Almanya iç istihbarat teşkilatının, sol militan gruplardan kaynaklanan artan risklere dikkat çeken uyarıları, güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışmasını derinleştirdi.
Suriye ordusu SDG mevzilerini vuruyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
DÜNYA
Suriye'de çatışmalar tırmandı: Halep'te bombardıman başladı, Şam yönetimi SDG'yi vuruyor
16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала