Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/almanya-ekonomi-bakani-kuresel-rekabette-geri-kalma-riskiyle-karsi-karsiyayiz-1103064456.html
Almanya Ekonomi Bakanı: İttifaklar kırılgan hale geldi, yeni ortaklar bulmalıyız
Almanya Ekonomi Bakanı: İttifaklar kırılgan hale geldi, yeni ortaklar bulmalıyız
Sputnik Türkiye
Almanya Ekonomi Bakanı, küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde 'çeşitlilik' ihtiyacının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Ayrıntılar haberde...
2026-01-27T12:30+0300
2026-01-27T12:31+0300
ekonomi̇
almanya
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
davos
asya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103063878_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a9f2c751bd7968da8dbc705dae2b70fa.jpg
Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, 2026 yılı için sınırlı bir ekonomik büyüme beklentisi olduğunu ancak bu büyümenin büyük ölçüde borçlanmaya dayalı olduğunu belirtti. Söz konusu büyüme modelinin 'borçla finanse edilen' yapısı nedeniyle sürdürülebilir olmadığını ifade eden Bakan, yapısal reformlara dikkat çekti.‘Geri kalma riskiyle karşı karşıyayız’Almanya'nın üretkenliğini artırmaması halinde küresel rekabette daha da geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı, 'verimlilik artış' çağrısında bulundu.‘Kanada, Ortadoğu, Asya ile ilişkiler kurulmalı'Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na da değinen Bakan, zirvenin Almanya açısından yeni ortaklık arayışlarının önemini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Bakan, Kanada, Ortadoğu ülkeleri ve Asya uluslarıyla daha güçlü ekonomik ve stratejik ilişkiler kurulması gerektiğini dile getirdi.'İttifaklar daha kırılgan hale geldi' Küresel düzeyde belirsizliğin arttığını söyleyen Reiche, daha önce güvenilen ittifakların giderek kırılgan hale geldiğini belirtti. Mevcut jeopolitik dönüşüm sürecinde Almanya'nın sorumluluk almaktan kaçınmaması gerektiğini söyleyen Bakan, ülkesinin bu 'tarihi fırsatı ' kaçırmaması gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/carneyden-trumpin-gumruk-vergisi-tehditlerine-yanit-muzakere-stratejisinin-bir-parcasi-1103056873.html
almanya
davos
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103063878_91:0:1002:683_1920x0_80_0_0_65858f07e3a06afceb00a17e7f496279.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, ekonomi, katherina reiche, davos, küresel rekabet, ortaklık, almanya kanada, almanya ortadoğu, almanya asya, ekonomik ilişkiler, ekonomi haberleri, dünya haberleri, almanya haberleri
almanya, ekonomi, katherina reiche, davos, küresel rekabet, ortaklık, almanya kanada, almanya ortadoğu, almanya asya, ekonomik ilişkiler, ekonomi haberleri, dünya haberleri, almanya haberleri

Almanya Ekonomi Bakanı: İttifaklar kırılgan hale geldi, yeni ortaklar bulmalıyız

12:30 27.01.2026 (güncellendi: 12:31 27.01.2026)
© AP Photo / Martin MeissnerKatherina Reiche
Katherina Reiche - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Abone ol
Almanya Ekonomi Bakanı, küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde 'çeşitlilik' ihtiyacının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söylerken, ‘Almanya’nın küresel rekabette geri kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu’ da ekledi.
Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, 2026 yılı için sınırlı bir ekonomik büyüme beklentisi olduğunu ancak bu büyümenin büyük ölçüde borçlanmaya dayalı olduğunu belirtti.
Söz konusu büyüme modelinin 'borçla finanse edilen' yapısı nedeniyle sürdürülebilir olmadığını ifade eden Bakan, yapısal reformlara dikkat çekti.

‘Geri kalma riskiyle karşı karşıyayız’

Almanya'nın üretkenliğini artırmaması halinde küresel rekabette daha da geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı, 'verimlilik artış' çağrısında bulundu.

‘Kanada, Ortadoğu, Asya ile ilişkiler kurulmalı'

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na da değinen Bakan, zirvenin Almanya açısından yeni ortaklık arayışlarının önemini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.
Bakan, Kanada, Ortadoğu ülkeleri ve Asya uluslarıyla daha güçlü ekonomik ve stratejik ilişkiler kurulması gerektiğini dile getirdi.

'İttifaklar daha kırılgan hale geldi'

Küresel düzeyde belirsizliğin arttığını söyleyen Reiche, daha önce güvenilen ittifakların giderek kırılgan hale geldiğini belirtti.
Mevcut jeopolitik dönüşüm sürecinde Almanya'nın sorumluluk almaktan kaçınmaması gerektiğini söyleyen Bakan, ülkesinin bu 'tarihi fırsatı ' kaçırmaması gerektiğini ifade etti.
Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
DÜNYA
Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'
09:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала