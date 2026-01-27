https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/almanya-ekonomi-bakani-kuresel-rekabette-geri-kalma-riskiyle-karsi-karsiyayiz-1103064456.html

Almanya Ekonomi Bakanı: İttifaklar kırılgan hale geldi, yeni ortaklar bulmalıyız

Almanya Ekonomi Bakanı, küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde 'çeşitlilik' ihtiyacının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Ayrıntılar haberde...

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, 2026 yılı için sınırlı bir ekonomik büyüme beklentisi olduğunu ancak bu büyümenin büyük ölçüde borçlanmaya dayalı olduğunu belirtti. Söz konusu büyüme modelinin 'borçla finanse edilen' yapısı nedeniyle sürdürülebilir olmadığını ifade eden Bakan, yapısal reformlara dikkat çekti.‘Geri kalma riskiyle karşı karşıyayız’Almanya'nın üretkenliğini artırmaması halinde küresel rekabette daha da geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı, 'verimlilik artış' çağrısında bulundu.‘Kanada, Ortadoğu, Asya ile ilişkiler kurulmalı'Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na da değinen Bakan, zirvenin Almanya açısından yeni ortaklık arayışlarının önemini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Bakan, Kanada, Ortadoğu ülkeleri ve Asya uluslarıyla daha güçlü ekonomik ve stratejik ilişkiler kurulması gerektiğini dile getirdi.'İttifaklar daha kırılgan hale geldi' Küresel düzeyde belirsizliğin arttığını söyleyen Reiche, daha önce güvenilen ittifakların giderek kırılgan hale geldiğini belirtti. Mevcut jeopolitik dönüşüm sürecinde Almanya'nın sorumluluk almaktan kaçınmaması gerektiğini söyleyen Bakan, ülkesinin bu 'tarihi fırsatı ' kaçırmaması gerektiğini ifade etti.

