https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/carneyden-trumpin-gumruk-vergisi-tehditlerine-yanit-muzakere-stratejisinin-bir-parcasi-1103056873.html
Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'
Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin, ABD - Kanada serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirileceği süreç... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T09:03+0300
2026-01-27T09:03+0300
2026-01-27T09:03+0300
dünya
kanada
abd
mark carney
donald trump
gümrük vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095307669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_281a3c39cb248190b0369744ffcbc7a5.jpg
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinin, yaklaşan serbest ticaret görüşmeleri öncesinde 'bir ön hazırlık' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Carney, bu yıl ABD - Meksika - Kanada Anlaşması'nın (USMCA) gözden geçirileceğini hatırlatarak, sürecin kapsamlı bir değerlendirme içereceğini söyledi. Trump'ın müzakere tarzına dikkat çeken Carney, “Başkan güçlü bir müzakerecidir. Bu tür açıklamalar daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir” dedi.Trump, geçtiğimiz günlerde Kanada ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanması halinde, Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayabileceğini belirterek tehditte bulunmuştu. Bunun üzerine Carney, Kanada'nın Çin ile geniş kapsamlı bir anlaşma yapma niyetinde olmadığını vurgulamıştı. Bu ay Çin’i ziyaret eden Carney, elektrikli araçlara uygulanan yüzde 100’lük vergiyi düşürme kararı alarak, Kanada ürünlerine yönelik tarifeleri azaltmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/kanada-basbakani-carneyden-trumpin-tehditlerine-yanit-cin-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-1103031065.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095307669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d1f51c74bc9d3d2569bf86252da53ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kanada, abd, mark carney, donald trump, gümrük vergisi
kanada, abd, mark carney, donald trump, gümrük vergisi
Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin, ABD - Kanada serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirileceği süreç öncesinde 'müzakere stratejisi' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinin, yaklaşan serbest ticaret görüşmeleri öncesinde 'bir ön hazırlık' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Carney, bu yıl ABD - Meksika - Kanada Anlaşması'nın (USMCA) gözden geçirileceğini hatırlatarak, sürecin kapsamlı bir değerlendirme içereceğini söyledi. Trump'ın müzakere tarzına dikkat çeken Carney, “Başkan güçlü bir müzakerecidir. Bu tür açıklamalar daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir” dedi.
Trump, geçtiğimiz günlerde Kanada ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanması halinde, Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayabileceğini belirterek tehditte bulunmuştu.
Bunun üzerine Carney, Kanada'nın Çin ile geniş kapsamlı bir anlaşma yapma niyetinde olmadığını vurgulamıştı. Bu ay Çin’i ziyaret eden Carney, elektrikli araçlara uygulanan yüzde 100’lük vergiyi düşürme kararı alarak, Kanada ürünlerine yönelik tarifeleri azaltmıştı.