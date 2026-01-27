Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/carneyden-trumpin-gumruk-vergisi-tehditlerine-yanit-muzakere-stratejisinin-bir-parcasi-1103056873.html
Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'
Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin, ABD - Kanada serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirileceği süreç... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T09:03+0300
2026-01-27T09:03+0300
dünya
kanada
abd
mark carney
donald trump
gümrük vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095307669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_281a3c39cb248190b0369744ffcbc7a5.jpg
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinin, yaklaşan serbest ticaret görüşmeleri öncesinde 'bir ön hazırlık' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Carney, bu yıl ABD - Meksika - Kanada Anlaşması'nın (USMCA) gözden geçirileceğini hatırlatarak, sürecin kapsamlı bir değerlendirme içereceğini söyledi. Trump'ın müzakere tarzına dikkat çeken Carney, “Başkan güçlü bir müzakerecidir. Bu tür açıklamalar daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir” dedi.Trump, geçtiğimiz günlerde Kanada ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanması halinde, Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayabileceğini belirterek tehditte bulunmuştu. Bunun üzerine Carney, Kanada'nın Çin ile geniş kapsamlı bir anlaşma yapma niyetinde olmadığını vurgulamıştı. Bu ay Çin’i ziyaret eden Carney, elektrikli araçlara uygulanan yüzde 100’lük vergiyi düşürme kararı alarak, Kanada ürünlerine yönelik tarifeleri azaltmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/kanada-basbakani-carneyden-trumpin-tehditlerine-yanit-cin-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-1103031065.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095307669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d1f51c74bc9d3d2569bf86252da53ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanada, abd, mark carney, donald trump, gümrük vergisi
kanada, abd, mark carney, donald trump, gümrük vergisi

Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'

09:03 27.01.2026
© AA / Mert Alper DervışKanada Başbakanı Mark Carney
Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AA / Mert Alper Dervış
Abone ol
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin, ABD - Kanada serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirileceği süreç öncesinde 'müzakere stratejisi' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinin, yaklaşan serbest ticaret görüşmeleri öncesinde 'bir ön hazırlık' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Carney, bu yıl ABD - Meksika - Kanada Anlaşması'nın (USMCA) gözden geçirileceğini hatırlatarak, sürecin kapsamlı bir değerlendirme içereceğini söyledi. Trump'ın müzakere tarzına dikkat çeken Carney, “Başkan güçlü bir müzakerecidir. Bu tür açıklamalar daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir” dedi.
Trump, geçtiğimiz günlerde Kanada ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanması halinde, Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayabileceğini belirterek tehditte bulunmuştu.
Bunun üzerine Carney, Kanada'nın Çin ile geniş kapsamlı bir anlaşma yapma niyetinde olmadığını vurgulamıştı. Bu ay Çin’i ziyaret eden Carney, elektrikli araçlara uygulanan yüzde 100’lük vergiyi düşürme kararı alarak, Kanada ürünlerine yönelik tarifeleri azaltmıştı.
Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
DÜNYA
Kanada Başbakanı Carney'den Trump'ın tehditlerine yanıt: 'Çin ile serbest ticaret anlaşması planlamıyoruz'
Dün, 10:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала