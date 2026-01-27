https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/carneyden-trumpin-gumruk-vergisi-tehditlerine-yanit-muzakere-stratejisinin-bir-parcasi-1103056873.html

Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'

Carney'den Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt: 'Müzakere stratejisinin bir parçası'

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin, ABD - Kanada serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirileceği süreç... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T09:03+0300

2026-01-27T09:03+0300

2026-01-27T09:03+0300

dünya

kanada

abd

mark carney

donald trump

gümrük vergisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095307669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_281a3c39cb248190b0369744ffcbc7a5.jpg

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinin, yaklaşan serbest ticaret görüşmeleri öncesinde 'bir ön hazırlık' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Carney, bu yıl ABD - Meksika - Kanada Anlaşması'nın (USMCA) gözden geçirileceğini hatırlatarak, sürecin kapsamlı bir değerlendirme içereceğini söyledi. Trump'ın müzakere tarzına dikkat çeken Carney, “Başkan güçlü bir müzakerecidir. Bu tür açıklamalar daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir” dedi.Trump, geçtiğimiz günlerde Kanada ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanması halinde, Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayabileceğini belirterek tehditte bulunmuştu. Bunun üzerine Carney, Kanada'nın Çin ile geniş kapsamlı bir anlaşma yapma niyetinde olmadığını vurgulamıştı. Bu ay Çin’i ziyaret eden Carney, elektrikli araçlara uygulanan yüzde 100’lük vergiyi düşürme kararı alarak, Kanada ürünlerine yönelik tarifeleri azaltmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/kanada-basbakani-carneyden-trumpin-tehditlerine-yanit-cin-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-1103031065.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, abd, mark carney, donald trump, gümrük vergisi