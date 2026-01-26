https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/subat-kira-artis-orani-ne-zaman-aciklanacak--1103032305.html

Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

26.01.2026

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği şubat ayı kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, kira sözleşmelerine uygulanacak yıllık artış oranları hesaplanacak ve kiracılar ile ev sahipleri arasında uygulanacak zam miktarı belirlenecek.Şubat ayı kira artış oranıOcak 2026 dönemi için kira artış oranı yüzde 34.88 olarak uygulanmıştı. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olur? 2026 Şubat ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?Ne zaman açıklanacak?2026 yılı için TÜİK, 3 Şubat 2026 tarihinde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK'in aylık enflasyon verileriyle netlik kazanacak.Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, kira sözleşmelerine uygulanacak yıllık artış oranları hesaplanacak ve kiracılar ile ev sahipleri arasında uygulanacak zam miktarı belirlenecek.Ocak ayı kira artış oranı neydi?TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı Aralık ayında kira artış oranları şu şekilde gerçekleşti:Aylık TÜFE artışı: %0,89Yıllık TÜFE artışı (Aralık 2024'e göre): %30,89On iki aylık ortalama artış: %34,88Buna göre, Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştı.Kira artışı nasıl hesaplanıyor?Kira zamları, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Örneğin mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta, yüzde 34,88’lik tavan oran uygulandığında artış tutarı 10 bin 464 TL’ye ulaşıyor. Bu hesaplamayla birlikte zamlı kira bedeli 40 bin 464 TL olarak uygulanıyor.

