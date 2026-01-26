https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/milyonlarca-emeklinin-gozu-bayram-ikramiyelerinde-emekli-bayram-ikramiyesi-artacak-mi-ne-kadar-1103029047.html
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinde yüzde 25 oranında artış düşünülüyor. 4 bin lira olan bayram ikramiyelerine zam gelmesi ihtimali... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinde yüzde 25 oranında artış düşünülüyor. 4 bin lira olan bayram ikramiyelerine zam gelmesi ihtimali yükseldi. Peki beklentiler ne kadar olması yönünde?
Türkiye'de milyonlarca emekliye AK Parti döneminde başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması devam ediyor. Sabah Gazetesi haberine göre, 2026 yılı için hedeflenen rakam ise 5 bin TL. Ekonomi yönetimi, artışın kamu maliyesine yansımasını detaylı şekilde hesaplıyor.
18 milyona yakın emekli bu kararı bekliyor
18 milyona yakın emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına aktarılıyor. Eğer düzenleme yapılarak yüzde 25 zamla ikramiyeler 5 bin liraya yükselirse emeklilerin ceplerine 10 bin lira girmiş olacak.
SGK'dan emekli maaşı alanlar, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlarla birlikte bu kişilerin hak sahipleri olan kişiler ikramiyeleri alacak. Dul ve yetim maaşı alanlar da aldıkları maaş yüzdesi kadar ikramiyeyi hak edecek.
İkramiyeler ne zaman yatıyor?
Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçiyor. Ramazan Bayramı 20-24 Mart 2026 tarihlerinde, Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği için bu tarihlerden önce ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.
Yasal düzenleme gerekiyor
Emekli ikramiyesinin artması için bütçe çalışmaları devam ederken yasal düzenleme için AK Parti'nin kanun teklifini Meclis'e sunması, komisyonda görülüp onaylanması, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.