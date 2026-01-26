https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/pep-guardiola-galatasaray-maci-oncesi-konustu-taraftarlarimiza-ihtiyacimiz-var-1103049666.html

Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi konuştu: 'Taraftarlarımıza ihtiyacımız var'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray'la oynanacak karşılaşma öncesinde kadro durumu hakkında açıklamalarda bulundu... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Çarşamba günü Galatasaray'ı evinde konuk etmeye hazırlanıyor.Karşılaşma öncesi basın mensuplarına konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ''Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc oynayamıyor, Antoine oynayamıyor, Rodri oynayamıyor. Nico hazır olmayacak. Savinho hazır olmayacak, Stones hazır olmayacak. Uzun bir liste var ama umarım tribünler bizi destekler” ifadelerini kullandı.Grupta son haftaya 11. sırada giren City’nin, ilk 8’e kalabilmesi için kazanması ve diğer sonuçları beklemesi gerekiyor.

