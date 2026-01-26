Türkiye
Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi konuştu: 'Taraftarlarımıza ihtiyacımız var'
Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi konuştu: 'Taraftarlarımıza ihtiyacımız var'
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynanacak karşılaşma öncesinde kadro durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Çarşamba günü Galatasaray'ı evinde konuk etmeye hazırlanıyor.Karşılaşma öncesi basın mensuplarına konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ''Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc oynayamıyor, Antoine oynayamıyor, Rodri oynayamıyor. Nico hazır olmayacak. Savinho hazır olmayacak, Stones hazır olmayacak. Uzun bir liste var ama umarım tribünler bizi destekler” ifadelerini kullandı.Grupta son haftaya 11. sırada giren City’nin, ilk 8’e kalabilmesi için kazanması ve diğer sonuçları beklemesi gerekiyor.
Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi konuştu: 'Taraftarlarımıza ihtiyacımız var'

21:50 26.01.2026 (güncellendi: 21:54 26.01.2026)
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray'la oynanacak karşılaşma öncesinde kadro durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Çok sayıda sakat ve cezalı oyuncusu bulunduğunu ifade eden Guardiola, toplam 10 futbolcunun forma giyemeyeceğini belirterek taraftarlardan destek istedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Çarşamba günü Galatasaray'ı evinde konuk etmeye hazırlanıyor.
Karşılaşma öncesi basın mensuplarına konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ''Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc oynayamıyor, Antoine oynayamıyor, Rodri oynayamıyor. Nico hazır olmayacak. Savinho hazır olmayacak, Stones hazır olmayacak. Uzun bir liste var ama umarım tribünler bizi destekler” ifadelerini kullandı.
Grupta son haftaya 11. sırada giren City’nin, ilk 8’e kalabilmesi için kazanması ve diğer sonuçları beklemesi gerekiyor.
