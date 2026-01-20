Türkiye
Şampiyonlar Ligi’nde büyük sürpriz: Manchester City, Bodo/Glimt’e 3-1 yenildi
Şampiyonlar Ligi’nde büyük sürpriz: Manchester City, Bodo/Glimt’e 3-1 yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında tarihinin en ağır sürpriz yenilgilerinden birini aldı. İngiliz ekibi... 20.01.2026
spor
norveç
manchester city
uefa
maç
maç yayını
tarihi maç
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi.Norveç’in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi’nin üzerinde yer alan ve yaklaşık 55 bin nüfuslu balıkçı kenti Bodo kentinde oynanan maçta Bodo/Glimt, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh’un attığı gollerle kısa sürede 2-0 öne geçti.İkinci yarıda baskısını sürdüren Norveç temsilcisi, 58. dakikada Jens Petter Hauge’nin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0’a taşıdı. Manchester City, bu gole sadece iki dakika sonra Rayan Cherki’nin kaydettiği golle karşılık verdi.Ancak City’nin geri dönüş umutları, 62. dakikada Rodri’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle büyük ölçüde sona erdi. 2024 Ballon d’Or ödülünün sahibi olan Rodri, kısa süre içinde gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.Manchester City, hafta sonu Manchester United’a kaybettiği derbinin ardından bir darbe daha alırken, gruptaki son maç öncesinde Galatasaray karşılaşması büyük önem kazandı.
norveç
SON HABERLER
norveç, manchester city, uefa, maç, maç yayını, tarihi maç, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü
norveç, manchester city, uefa, maç, maç yayını, tarihi maç, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü

Şampiyonlar Ligi’nde büyük sürpriz: Manchester City, Bodo/Glimt’e 3-1 yenildi

23:17 20.01.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında tarihinin en ağır sürpriz yenilgilerinden birini aldı. İngiliz ekibi, deplasmanda oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup olurken, yıldız futbolcu Rodri kırmızı kart görerek gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi.
Norveç’in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi’nin üzerinde yer alan ve yaklaşık 55 bin nüfuslu balıkçı kenti Bodo kentinde oynanan maçta Bodo/Glimt, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh’un attığı gollerle kısa sürede 2-0 öne geçti.
İkinci yarıda baskısını sürdüren Norveç temsilcisi, 58. dakikada Jens Petter Hauge’nin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0’a taşıdı. Manchester City, bu gole sadece iki dakika sonra Rayan Cherki’nin kaydettiği golle karşılık verdi.
Ancak City’nin geri dönüş umutları, 62. dakikada Rodri’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle büyük ölçüde sona erdi. 2024 Ballon d’Or ödülünün sahibi olan Rodri, kısa süre içinde gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.
Manchester City, hafta sonu Manchester United’a kaybettiği derbinin ardından bir darbe daha alırken, gruptaki son maç öncesinde Galatasaray karşılaşması büyük önem kazandı.
