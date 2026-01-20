https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/sampiyonlar-liginde-buyuk-surpriz-manchester-city-bodoglimte-3-1-yenildi-1102894477.html

Şampiyonlar Ligi’nde büyük sürpriz: Manchester City, Bodo/Glimt’e 3-1 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında tarihinin en ağır sürpriz yenilgilerinden birini aldı. İngiliz ekibi... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi.Norveç’in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi’nin üzerinde yer alan ve yaklaşık 55 bin nüfuslu balıkçı kenti Bodo kentinde oynanan maçta Bodo/Glimt, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh’un attığı gollerle kısa sürede 2-0 öne geçti.İkinci yarıda baskısını sürdüren Norveç temsilcisi, 58. dakikada Jens Petter Hauge’nin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0’a taşıdı. Manchester City, bu gole sadece iki dakika sonra Rayan Cherki’nin kaydettiği golle karşılık verdi.Ancak City’nin geri dönüş umutları, 62. dakikada Rodri’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle büyük ölçüde sona erdi. 2024 Ballon d’Or ödülünün sahibi olan Rodri, kısa süre içinde gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.Manchester City, hafta sonu Manchester United’a kaybettiği derbinin ardından bir darbe daha alırken, gruptaki son maç öncesinde Galatasaray karşılaşması büyük önem kazandı.

