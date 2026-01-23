https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/en-dusuk-emekli-maasi-ile-ilgili-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1102967059.html

En düşük emekli maaşı ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

En düşük emekli maaşı ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T01:09+0300

2026-01-23T01:09+0300

2026-01-23T01:14+0300

türki̇ye

tbmm

emekli

emekli maaşı

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aba2ee8a977ba943228591fea0594f4.jpg

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenlemenin olduğu kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirdi-ilk-kez-200-milyar-dolari-asti-1102953634.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, emekli, emekli maaşı, son dakika