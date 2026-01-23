https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/en-dusuk-emekli-maasi-ile-ilgili-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1102967059.html
En düşük emekli maaşı ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
En düşük emekli maaşı ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenlemenin olduğu kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
01:09 23.01.2026 (güncellendi: 01:14 23.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenlemenin olduğu kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.