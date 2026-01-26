liselerde mülakat uygulanacak iddiası: milli eğitim bakanlığı'ndan açıklama geldi

"Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan tüm okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir. Adı geçen madde, yalnızca Bakanlıkça 'özel program uyguladığı açıkça tanımlanmış ve bu statüsü mevzuatla belirlenmiş okullar' için geçerlidir. Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar, TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullar için öğrenci seçimi, 'merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma' şartına ek olarak 'okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olma' esasına dayanmaktadır."