Liselerde mülakat uygulanacak iddiası: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Liselerde mülakat uygulanacak iddiası: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak"
türki̇ye
lgs
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat iddialarını yalanladı.Bakanlıktan, bazı gazete, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "liselerde mülakat dönemi", "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak" ve "Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle, Türkiye'nin en başarılı liselerine girişte sadece LGS puanı yeterli olmayacak" gibi iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Söz konusu haber ve paylaşım içeriklerinde yer verilen iddiaların Bakanlık mevzuatına dayanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Endişeye mahal yok'
türki̇ye
liselerde mülakat uygulanacak iddiası: milli eğitim bakanlığı'ndan açıklama geldi
liselerde mülakat uygulanacak iddiası: milli eğitim bakanlığı'ndan açıklama geldi

Liselerde mülakat uygulanacak iddiası: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

26.01.2026
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat iddialarını yalanladı.
Bakanlıktan, bazı gazete, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "liselerde mülakat dönemi", "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak" ve "Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle, Türkiye'nin en başarılı liselerine girişte sadece LGS puanı yeterli olmayacak" gibi iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Söz konusu haber ve paylaşım içeriklerinde yer verilen iddiaların Bakanlık mevzuatına dayanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan tüm okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir. Adı geçen madde, yalnızca Bakanlıkça 'özel program uyguladığı açıkça tanımlanmış ve bu statüsü mevzuatla belirlenmiş okullar' için geçerlidir. Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar, TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullar için öğrenci seçimi, 'merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma' şartına ek olarak 'okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olma' esasına dayanmaktadır."

'Endişeye mahal yok'

Mevzuatın bu hükmünün son derece açık ve net olduğu, 'tüm proje liselerinde mülakat yapılacağı' tezinin açıkça anlaşılacağı gibi Yönetmelik hükmünün kapsamını aştığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir belgeye dayandırılmadan servis edilerek evlatlarımızın gelecek hayallerini baskı altına alan, velilerimizde endişe ve kaygıya mahal veren, maarif ailemizin gündemini gereksiz meşgul ederek kamuoyunu yanlış yönlendirici maksat taşıyan bu gibi haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
