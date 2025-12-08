https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ogrencinin-siraya-baglanarak-ders-islendigi-goruntulerle-ilgili-bursa-il-milli-egitim-mudurlugunden-1101635293.html

Öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntülerle ilgili Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren okulda bir öğrencinin sıraya bağlı halde olduğu görüntüler sonrası açıklamada... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Öğrencinin güvenliğine dair vurgu yapılan açıklamada uygulamanın öğrencinin velisi tarafından geliştirildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntüler oğlu da söz konus okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

