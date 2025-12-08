Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntülerle ilgili Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama
Öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntülerle ilgili Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren okulda bir öğrencinin sıraya bağlı halde olduğu görüntüler sonrası açıklamada... 08.12.2025
bursa
i̇l milli eğitim müdürlüğü
türki̇ye
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Öğrencinin güvenliğine dair vurgu yapılan açıklamada uygulamanın öğrencinin velisi tarafından geliştirildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntüler oğlu da söz konus okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.
bursa
türki̇ye
Öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntülerle ilgili Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

21:25 08.12.2025 (güncellendi: 21:27 08.12.2025)
Abone ol
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren okulda bir öğrencinin sıraya bağlı halde olduğu görüntüler sonrası açıklamada bulundu. Söz konusu uygulamanın öğrencinin güvenliği amacıyla yapıldığı aktarıldı.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Öğrencinin güvenliğine dair vurgu yapılan açıklamada uygulamanın öğrencinin velisi tarafından geliştirildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Basına yansıyan görüntülerin öğrencinin güvenliği amacıyla velisi tarafından geliştirilen tedbir amaçlı uygulama olduğu anlaşılmakla birlikte söz konusu iddialarla ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır."
BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntüler oğlu da söz konus okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.
