Öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntülerle ilgili Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama
21:25 08.12.2025 (güncellendi: 21:27 08.12.2025)
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren okulda bir öğrencinin sıraya bağlı halde olduğu görüntüler sonrası açıklamada bulundu. Söz konusu uygulamanın öğrencinin güvenliği amacıyla yapıldığı aktarıldı.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Öğrencinin güvenliğine dair vurgu yapılan açıklamada uygulamanın öğrencinin velisi tarafından geliştirildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Basına yansıyan görüntülerin öğrencinin güvenliği amacıyla velisi tarafından geliştirilen tedbir amaçlı uygulama olduğu anlaşılmakla birlikte söz konusu iddialarla ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır."
BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrencinin sıraya bağlanarak ders işlendiği görüntüler oğlu da söz konus okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.