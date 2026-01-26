Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/lavas-ekmegi-cetesine-operasyon-38-supheli-yakalandi-85-banka-hesabina-el-konuldu-1103031781.html
Lavaş ekmeği çetesine operasyon: 38 şüpheli yakalandı, 85 banka hesabına el konuldu
Lavaş ekmeği çetesine operasyon: 38 şüpheli yakalandı, 85 banka hesabına el konuldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de lavaş ekmeği çetesi olarak bilinen Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T11:12+0300
2026-01-26T11:12+0300
türki̇ye
lavaş
çete
operasyon
ali yerlikaya
mersin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103031950_54:0:1855:1013_1920x0_80_0_0_85fc87d5f771079037b709cf1bc96a15.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’de Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, örgüt elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.17 tutuklamaYerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, yakalanan şüphelilerden örgüt elebaşı ile 17 kişi tutuklandı, 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.Lavaş ekmeği piyasasında tekelleşmeAçıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında örgütün, il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla üreticilere tehdit ve baskı uyguladığı tespit edildi.Yerlikaya, örgütün 2 kasten yaralama olayına karıştığını, iş yerleri ve lavaş üreten kişilere yönelik 10 kurşunlama eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konulduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/bagcilarda-zehirlenme-suphesi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1-kisi-agir-yarali-1103029846.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103031950_279:0:1630:1013_1920x0_80_0_0_492388d1402dfdba2f9d25630e6a9237.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lavaş, çete, operasyon, ali yerlikaya, mersin
lavaş, çete, operasyon, ali yerlikaya, mersin

Lavaş ekmeği çetesine operasyon: 38 şüpheli yakalandı, 85 banka hesabına el konuldu

11:12 26.01.2026
© FotoğrafLavaş ekmeği çetesine operasyon
Lavaş ekmeği çetesine operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de lavaş ekmeği çetesi olarak bilinen Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını, 17’sinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’de Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, örgüt elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

17 tutuklama

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, yakalanan şüphelilerden örgüt elebaşı ile 17 kişi tutuklandı, 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Lavaş ekmeği piyasasında tekelleşme

Açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında örgütün, il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla üreticilere tehdit ve baskı uyguladığı tespit edildi.
Yerlikaya, örgütün 2 kasten yaralama olayına karıştığını, iş yerleri ve lavaş üreten kişilere yönelik 10 kurşunlama eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konulduğu bildirildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
TÜRKİYE
Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
10:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала