Lavaş ekmeği çetesine operasyon: 38 şüpheli yakalandı, 85 banka hesabına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de lavaş ekmeği çetesi olarak bilinen Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de lavaş ekmeği çetesi olarak bilinen Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını, 17’sinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’de Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, örgüt elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, yakalanan şüphelilerden örgüt elebaşı ile 17 kişi tutuklandı, 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
Lavaş ekmeği piyasasında tekelleşme
Açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında örgütün, il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla üreticilere tehdit ve baskı uyguladığı tespit edildi.
Yerlikaya, örgütün 2 kasten yaralama olayına karıştığını, iş yerleri ve lavaş üreten kişilere yönelik 10 kurşunlama eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konulduğu bildirildi.