Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle... 26.01.2026
bağcılar
zehirlenme
karbonmonoksit
adli tıp kurumu
Bağcılar’da 5 katlı binanın en üst katındaki dairede 3 kişi ölü, bir kişi ağır yaralı bulundu. Bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Daireye balkondan girildiKapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Evde yapılan ilk incelemede yoğun bir koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu tespit edildi.Evde 4 kişi hareketsiz bulunduEkipler, daire içinde yaptıkları kontrollerde Fatema Jabara’yı yatak odasında, Zehra Malay’ı oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay’ı ise hareketsiz şekilde yerde buldu.3 kişi hayatını kaybettiSağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülbahar Malay’ın ise ağır yaralı olduğu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı.Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
bağcılar, zehirlenme, karbonmonoksit, adli tıp kurumu
bağcılar, zehirlenme, karbonmonoksit, adli tıp kurumu

Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

26.01.2026
Abone ol
İstanbul Bağcılar’da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Bağcılar’da 5 katlı binanın en üst katındaki dairede 3 kişi ölü, bir kişi ağır yaralı bulundu. Bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Daireye balkondan girildi

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Evde yapılan ilk incelemede yoğun bir koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu tespit edildi.

Evde 4 kişi hareketsiz bulundu

Ekipler, daire içinde yaptıkları kontrollerde Fatema Jabara’yı yatak odasında, Zehra Malay’ı oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay’ı ise hareketsiz şekilde yerde buldu.

3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülbahar Malay’ın ise ağır yaralı olduğu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
