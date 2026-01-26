https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/bagcilarda-zehirlenme-suphesi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1-kisi-agir-yarali-1103029846.html

Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bağcılar’da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T10:16+0300

2026-01-26T10:16+0300

2026-01-26T10:25+0300

türki̇ye

bağcılar

zehirlenme

karbonmonoksit

adli tıp kurumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2ce43fafc85e8144aeb007744fca0c3.jpg

Bağcılar’da 5 katlı binanın en üst katındaki dairede 3 kişi ölü, bir kişi ağır yaralı bulundu. Bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Daireye balkondan girildiKapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Evde yapılan ilk incelemede yoğun bir koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu tespit edildi.Evde 4 kişi hareketsiz bulunduEkipler, daire içinde yaptıkları kontrollerde Fatema Jabara’yı yatak odasında, Zehra Malay’ı oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay’ı ise hareketsiz şekilde yerde buldu.3 kişi hayatını kaybettiSağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülbahar Malay’ın ise ağır yaralı olduğu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı.Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

türki̇ye

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağcılar, zehirlenme, karbonmonoksit, adli tıp kurumu