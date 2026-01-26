https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/israil-ordusu-gazzedeki-son-rehinenin-naasi-bulundu-1103044956.html

İsrail ordusu: Gazze’deki son rehinenin cenazesi bulundu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli rehine Ran Gvili'nin cesedine Gazze kentinin doğusunda yapılan arama çalışmalarında ulaşıldığını açıkladı. 26.01.2026, Sputnik Türkiye

İsrail, Gazze'deki son rehine Ran Gvili'nin cenazesinin bulunduğunu belirterek Gazze'de rehin tutulan kimsenin kalmadığını duyurdu. İsrail Ordusu: Gazze'de resmi olarak rehine bulunmamaktadırİsrail Ordusu (IDF) X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İsrail Başbakanlık Ofisi, dün ordunun haftasonundan bu yana Gvili’nin cesedinin yerini tespit etmek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta arama çalışması yürüttüğünü duyurmuştu.İsrail ordusunun rehinenin cesedine ait kalıntıları ülkeye getirmek üzere yola çıktığı ve ailesine haber verildiği kaydedildi.Ateşkes 10 Ekim'de imzalanmıştı7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’in güneyine düzenlediği saldırının ardından başlayan çatışmalar, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesle büyük ölçüde durmuştu. Saldırılarda yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin rehin alındığı açıklanmıştı. Ran Gvili’nin, saldırılar sırasında hayatını kaybettiği belirtilmişti.Ateşkes kapsamında bugüne kadar 20 canlı rehine ile 27 kişinin naaşı İsrail’e teslim edilirken, İsrail de karşılığında yüzlerce Filistinlinin cenazesini Gazze’ye iade etti.

