Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
ABD’den Gazze planı açıklaması: İsrail ile görüşmeler ‘yapıcı ve olumlu’ geçti
ABD’den Gazze planı açıklaması: İsrail ile görüşmeler ‘yapıcı ve olumlu’ geçti
ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze’ye ilişkin yeni planın ikinci aşaması kapsamında yapılan görüşmelerin “yapıcı ve olumlu” geçtiğini bildirdi. Açıklama Özel Temsilci Witkoff'tan geldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planı çerçevesinde yürütülen temaslara ilişkin açıklama, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan geldi. Witkoff, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, görüşmelerin cumartesi günü gerçekleştirildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:ABD ve İsrail, yakın koordinasyon ve ortak öncelikler üzerine inşa edilmiş güçlü ve uzun soluklu bir ilişkiyi sürdürüyor. Görüşmeler yapıcı ve olumluydu; taraflar bir sonraki adımlar ve bölge açısından kritik tüm başlıklarda işbirliğinin sürdürülmesinin önemi konusunda hemfikir.Gazze planı ve ikinci aşamaSüre gelen görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı ve Gazze’de çatışmaların sonlandırılması, güvenlik düzenlemeleri ve yeniden yapılandırma sürecini içeren 20 maddelik planın ikinci aşamasına odaklanıyor.Planın ilk aşamasında, ateşkesin korunması, insani yardımın artırılması ve esir-tutuklu takası gibi başlıklar öne çıkarken; ikinci aşamada Gazze’nin yönetim yapısı, güvenlik kontrolü ve uzun vadeli siyasi düzenlemeler masaya yatırılıyor.Washington yönetimi, planın bölgesel istikrarı sağlamayı hedeflediğini savunurken; Filistin tarafı ve bazı bölge ülkeleri, planın Gazze’nin geleceği konusunda Filistinlilerin iradesini yeterince yansıtmadığı eleştirisini dile getiriyor.Hafta içinde Davos’ta, 19 ülkenin katılımıyla Gazze Barış Kurulu için de imzalar atıldı.
17:28 25.01.2026
© REUTERS Jonathan Ernest
ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze’ye ilişkin yeni planın ikinci aşaması kapsamında yapılan görüşmelerin “yapıcı ve olumlu” geçtiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planı çerçevesinde yürütülen temaslara ilişkin açıklama, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan geldi. Witkoff, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, görüşmelerin cumartesi günü gerçekleştirildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
ABD ve İsrail, yakın koordinasyon ve ortak öncelikler üzerine inşa edilmiş güçlü ve uzun soluklu bir ilişkiyi sürdürüyor. Görüşmeler yapıcı ve olumluydu; taraflar bir sonraki adımlar ve bölge açısından kritik tüm başlıklarda işbirliğinin sürdürülmesinin önemi konusunda hemfikir.

Gazze planı ve ikinci aşama

Süre gelen görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı ve Gazze’de çatışmaların sonlandırılması, güvenlik düzenlemeleri ve yeniden yapılandırma sürecini içeren 20 maddelik planın ikinci aşamasına odaklanıyor.
Planın ilk aşamasında, ateşkesin korunması, insani yardımın artırılması ve esir-tutuklu takası gibi başlıklar öne çıkarken; ikinci aşamada Gazze’nin yönetim yapısı, güvenlik kontrolü ve uzun vadeli siyasi düzenlemeler masaya yatırılıyor.
Washington yönetimi, planın bölgesel istikrarı sağlamayı hedeflediğini savunurken; Filistin tarafı ve bazı bölge ülkeleri, planın Gazze’nin geleceği konusunda Filistinlilerin iradesini yeterince yansıtmadığı eleştirisini dile getiriyor.
Hafta içinde Davos’ta, 19 ülkenin katılımıyla Gazze Barış Kurulu için de imzalar atıldı.
