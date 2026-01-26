Türkiye
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı bildirildi. Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin kendisini... 26.01.2026
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

22:51 26.01.2026 (güncellendi: 23:04 26.01.2026)
Gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığı bildirildi. Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin kendisini arayarak gözaltına alındığını söylediğini açıkladı.
Ünlü gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.
Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, paylaşımında “Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan Emniyet’e geçiyorum” ifadelerine yer verdi.
Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
