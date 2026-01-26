https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/gazeteci-sedef-kabas-gozaltina-alindi-1103050733.html
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığı bildirildi. Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin kendisini... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T22:51+0300
2026-01-26T22:51+0300
2026-01-26T23:04+0300
türki̇ye
türkiye
uğur poyraz
gazeteci
gözaltı
gözaltı merkezi
gözaltı kararı
gözaltı süresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103050562_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e7eae9bc3ee0354037fbcd494442cda.jpg
Ünlü gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, paylaşımında “Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan Emniyet’e geçiyorum” ifadelerine yer verdi.Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/fatih-altayli-icin-tahliye-karari--1102338080.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103050562_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_48182afaed5557c3ab576a565c1a9e09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, uğur poyraz, gazeteci, gözaltı, gözaltı merkezi, gözaltı kararı, gözaltı süresi
türkiye, uğur poyraz, gazeteci, gözaltı, gözaltı merkezi, gözaltı kararı, gözaltı süresi
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:51 26.01.2026 (güncellendi: 23:04 26.01.2026)
Gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığı bildirildi. Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin kendisini arayarak gözaltına alındığını söylediğini açıkladı.
Ünlü gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.
Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, paylaşımında “Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan Emniyet’e geçiyorum” ifadelerine yer verdi.
Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.