Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

2026-01-26T22:51+0300

2026-01-26T22:51+0300

2026-01-26T23:04+0300

Ünlü gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, paylaşımında “Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan Emniyet’e geçiyorum” ifadelerine yer verdi.Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

