Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi

Cumhurbaşkanına tehdit iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi. 2 Haziran'da tutuklanmıştıAltaylı, “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluluk haline devam kararı verilmişti. Altaylı’nın avukatları üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi, Fatih Altaylı’nın bugün itibariyle tahliyesine karar verdi.

