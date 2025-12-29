Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/fatih-altayli-icin-tahliye-karari--1102338080.html
Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi
Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T16:56+0300
2025-12-29T16:59+0300
türki̇ye
fatih altaylı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098269583_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_747c29ac41d95c1c040161b876e0e51d.jpg
Cumhurbaşkanına tehdit iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi. 2 Haziran'da tutuklanmıştıAltaylı, “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluluk haline devam kararı verilmişti. Altaylı’nın avukatları üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi, Fatih Altaylı’nın bugün itibariyle tahliyesine karar verdi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098269583_0:0:848:637_1920x0_80_0_0_50b55c42a21accbdd64135f244d05631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih altaylı
fatih altaylı

Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi

16:56 29.12.2025 (güncellendi: 16:59 29.12.2025)
© FotoğrafFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Gazeteci Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi.
Cumhurbaşkanına tehdit iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi.

2 Haziran'da tutuklanmıştı

Altaylı, “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluluk haline devam kararı verilmişti. Altaylı’nın avukatları üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi, Fatih Altaylı’nın bugün itibariyle tahliyesine karar verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала