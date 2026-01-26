Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda Gazze'deki son... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti Ankara'ya geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına ilişkin gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında bilgi verdi. Bakan Fidan ayrıca, ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti'yle görüştü

21:26 26.01.2026 (güncellendi: 21:27 26.01.2026)
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hamas Heyeti
