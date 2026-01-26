https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/disisleri-bakan-fidan-hamas-heyetiyle-gorustu-1103049299.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda Gazze'deki son... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T21:26+0300
2026-01-26T21:26+0300
2026-01-26T21:27+0300
türki̇ye
hakan fidan
hamas
türkiye
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
dışişleri bakanı
dışişleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103049128_0:146:2048:1298_1920x0_80_0_0_6540726e239eaac7477f67486ee01a06.jpg
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti Ankara'ya geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına ilişkin gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında bilgi verdi. Bakan Fidan ayrıca, ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/fidan-ab-turkiyeye-karsi-kimlik-siyasetini-korudugu-surece-uyeligin-asla-gerceklesecegini-1103035216.html
türki̇ye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103049128_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_7fffc3e50fd1eb77d4de383014875717.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, hamas, türkiye, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, dışişleri bakanı, dışişleri
hakan fidan, hamas, türkiye, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, dışişleri bakanı, dışişleri
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti'yle görüştü
21:26 26.01.2026 (güncellendi: 21:27 26.01.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda Gazze'deki son gelişmeler konuşuldu.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti Ankara'ya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına ilişkin gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve bölgesel meseleler ele alındı.
Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında bilgi verdi.
Bakan Fidan ayrıca, ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.