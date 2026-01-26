Fidan: AB, Türkiye'ye karşı kimlik siyasetini koruduğu sürece üyeliğin asla gerçekleşeceğini sanmıyorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, 'Türkiye’nin AB üyeliği gerçekleşecek mi?' sorusuna 'AB, Türkiye’ye karşı kimlik siyaseti zihniyetini koruduğu sürece bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum' yanıtını verdi. Fidan, “İran’ı ikinci bir Venezuela’ya çevirmeyin” derken "İran köşeye sıkıştırıldığını hissederse en kötü senaryoya hazırlanır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia’ya verdiği ve sunucu Hadley Gamble tarafından gerçekleştirilen röportajda, Türkiye’nin İran’a karşı herhangi bir Amerikan askeri operasyonuna karşı olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Gazze'ye asker gönderip göndermeyeceği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili sorulara yanıt verdi.
"Türkiye uzun süredir AB’ye aday bir ülke. Bu sizce gerçekten bir gün gerçekleşecek mi?” sorusuna Dışişleri Bakanı Fidan şöyle yanıt verdi:
AB, Türkiye’ye karşı kimlik siyaseti zihniyetini koruduğu sürece bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.
Çünkü sürekli söylediğimiz gibi AB, ulusüstü bir kurum olmayı başardı ama medeniyetler üstü bir kurum olmayı başaramadı.
Ve bu soruyu Türkiye söz konusu olduğunda kendilerine hiç sormuyorlar.
Kimlik siyaseti izliyorlar çünkü bizi farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait olarak görüyorlar.
Oysa bana göre dünyanın insanlığın sorunlarına ihtiyaç duyduğu cevap tam olarak bu:
Farklı medeniyetlerin tek bir çatı altında bir araya gelmesi ve birlikte yaşaması.
Zaten bu forumun da amacı tam olarak bu. Ama esas olarak, 2007’ye kadar, Sayın Sarkozy Fransa’da iktidara gelene kadar, iki büyük Avrupa ülkesi, Fransa ve Almanya, Türkiye’nin AB üyesi olmasına dair siyasi iradeye sahipti.
Tabii ki Türkiye şartları ve kuralları yerine getirdiği sürece. Bu adil bir yaklaşımdı: kurallarla ölçülüyordunuz ve AB standartlarını karşılamanız bekleniyordu.
2007’ye kadar durum buydu. Ama Sarkozy iktidara gelince yaklaşımını değiştirdi. Kimlik siyasetini benimsedi. “Biz Hristiyan Avrupa’yız” dedi, “Türkiye’yi birliğimizin parçası olarak görmek istemiyoruz.”
‘İran’ı ikinci bir Venezuela'ya çevirmeyin’
Hakan Fidan, “İran, coğrafyamızda çok büyük ve önemli bir komşudur. İran’daki istikrar; Türkiye, Körfez ülkeleri, Kafkasya ve hatta Afganistan’a kadar tüm bölgeyi etkiler” derken sunucunun “ABD’nin İran’a müdahalesi ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Amerikalı dostlarıma şunu söylerim: 'Bunu ikinci bir Venezuela’ya çevirmeyin.' İran zaten büyük baskı altında. Yaptırımlar halkı zorluyor. İran müzakereye hazır ama onurunu kaybetmeyeceği bir yol bulunmalı. Köşeye sıkıştırıldığını hissederse en kötü senaryoya hazırlanır.
Türkiye, Gazze’ye asker gönderecek mi?
Hakan Fidan, sunucunun sorduğu “Türkiye’nin Gazze’de güvenliği sağlamak için sahaya asker göndermesi söz konusu olabilir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımız bunu defalarca açıkça ifade etti: Gazze barış planına katkı sunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şu anda Barış Kurulu’nun bir parçasıyız, Gazze’ye ilişkin yürütme komitesinde çalışıyoruz ve yoğun insani yardım sağlıyoruz. Bu çerçevede, uluslararası istikrar gücüne katılmaya da hazırız. Ancak bu, daha geniş uluslararası mutabakata bağlıdır.
Sunucu: Yani bunu tamamen dışlamıyorsunuz?
Hakan Fidan: Hayır, dışlamıyoruz. Ancak bu konu ülkeler arasında yapılacak görüşmelere ve anlaşmalara bağlı.
Sunucu: Trump’ın İsrail’i durduracağına inanıyor musunuz?
Hakan Fidan: Kesinlikle. İsrail, ateşkesi defalarca ihlal etmeye devam ediyor. Biz, İsrail üzerinde gerçek baskı kurabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğunu düşünüyoruz. Amerikan siyasi sistemini ve İsrail’in bu sistem içindeki etkisini biliyoruz. Ancak Trump’ın farklı lobilerden bağımsız hareket edebildiğini düşünüyoruz. İsterse İsrail üzerinde ciddi baskı kurabilir ve yanlış davranışlarını durdurabilir.