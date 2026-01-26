https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/fidan-ab-turkiyeye-karsi-kimlik-siyasetini-korudugu-surece-uyeligin-asla-gerceklesecegini-1103035216.html

Fidan: AB, Türkiye'ye karşı kimlik siyasetini koruduğu sürece üyeliğin asla gerçekleşeceğini sanmıyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda Türkiye'nin AB üyeliği hakkında konuşurken, ABD’ye de “İran’ı ikinci bir Venezuela’ya çevirmeyin” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia’ya verdiği ve sunucu Hadley Gamble tarafından gerçekleştirilen röportajda, Türkiye’nin İran’a karşı herhangi bir Amerikan askeri operasyonuna karşı olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Gazze'ye asker gönderip göndermeyeceği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili sorulara yanıt verdi. "Türkiye uzun süredir AB’ye aday bir ülke. Bu sizce gerçekten bir gün gerçekleşecek mi?” sorusuna Dışişleri Bakanı Fidan şöyle yanıt verdi:‘İran’ı ikinci bir Venezuela'ya çevirmeyin’Hakan Fidan, “İran, coğrafyamızda çok büyük ve önemli bir komşudur. İran’daki istikrar; Türkiye, Körfez ülkeleri, Kafkasya ve hatta Afganistan’a kadar tüm bölgeyi etkiler” derken sunucunun “ABD’nin İran’a müdahalesi ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:Türkiye, Gazze’ye asker gönderecek mi?Hakan Fidan, sunucunun sorduğu “Türkiye’nin Gazze’de güvenliği sağlamak için sahaya asker göndermesi söz konusu olabilir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

