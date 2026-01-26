Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda: 'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik bir sosyal medya düzenlemesi hayata geçirileceğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukları korumayı hedefleyen yeni bir sosyal medya düzenlemesinin yapılacağını açıkladı.
Yaptığı paylaşımda Göktaş, şu ifadeleri kullanarak bir video paylaştı:
Bugün sosyal medyada hepimiz kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar görüyoruz.
Bu “kusursuzluk” algısı, çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiliyor; kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları hâliyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabiliyor.
Oysa her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir.
Onları çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz.
Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim
'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz'
Paylaşılan videoda Göktaş, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.
Videoda Göktaş, şöyle konuştu:
"Bu tür algılar maalesef sosyal medyanın etkisiyle çocuklarımızın hayatına doğrudan etki yapıyor. Çocuklarımız kendileriyle barışık olmayabiliyor. Her çocuk farklıdır. İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur. Her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede çocuklarınızı da bizleri de yalnız bırakmayın."