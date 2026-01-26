https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/cocuklara-yonelik-sosyal-medya-duzenlemesi-yolda-her-cocugumuz-kendini-oldugu-gibi-kabul-etsin-1103049787.html

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda: 'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin'

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda: 'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik bir sosyal medya düzenlemesi hayata geçirileceğini açıkladı. 26.01.2026, Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukları korumayı hedefleyen yeni bir sosyal medya düzenlemesinin yapılacağını açıkladı.Yaptığı paylaşımda Göktaş, şu ifadeleri kullanarak bir video paylaştı:'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz'Paylaşılan videoda Göktaş, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.Videoda Göktaş, şöyle konuştu:

