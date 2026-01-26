Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/cocuklara-yonelik-sosyal-medya-duzenlemesi-yolda-her-cocugumuz-kendini-oldugu-gibi-kabul-etsin-1103049787.html
Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda: 'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin'
Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda: 'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin'
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik bir sosyal medya düzenlemesi hayata geçirileceğini açıkladı. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T21:57+0300
2026-01-26T21:57+0300
türki̇ye
türkiye
sosyal medya
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101660027_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_922ff829a36a962ded29d09d63dff4d7.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukları korumayı hedefleyen yeni bir sosyal medya düzenlemesinin yapılacağını açıkladı.Yaptığı paylaşımda Göktaş, şu ifadeleri kullanarak bir video paylaştı:'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz'Paylaşılan videoda Göktaş, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.Videoda Göktaş, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/sivasta-mardin-plakali-bir-araca-yonelik-linc-girisimi-iddiasina-yalanlama-goruntuler-guncel-1103049539.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101660027_0:0:968:725_1920x0_80_0_0_e52b821461c55adc74849c9afe1c5810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, çocuk
türkiye, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, çocuk

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda: 'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin'

21:57 26.01.2026
© Fotoğraf / Pixabaysosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
© Fotoğraf / Pixabay
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik bir sosyal medya düzenlemesi hayata geçirileceğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukları korumayı hedefleyen yeni bir sosyal medya düzenlemesinin yapılacağını açıkladı.
Yaptığı paylaşımda Göktaş, şu ifadeleri kullanarak bir video paylaştı:
Bugün sosyal medyada hepimiz kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar görüyoruz.

Bu “kusursuzluk” algısı, çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiliyor; kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları hâliyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabiliyor.

Oysa her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir.

Onları çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz.

Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim

'Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz'

Paylaşılan videoda Göktaş, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.
Videoda Göktaş, şöyle konuştu:
"Bu tür algılar maalesef sosyal medyanın etkisiyle çocuklarımızın hayatına doğrudan etki yapıyor. Çocuklarımız kendileriyle barışık olmayabiliyor. Her çocuk farklıdır. İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur. Her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede çocuklarınızı da bizleri de yalnız bırakmayın."
İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
TÜRKİYE
'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi' iddiasına yalanlama: 'Görüntüler güncel değildir'
21:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала