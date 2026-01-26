https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/sivasta-mardin-plakali-bir-araca-yonelik-linc-girisimi-iddiasina-yalanlama-goruntuler-guncel-1103049539.html
'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi' iddiasına yalanlama: 'Görüntüler güncel değildir'
21:41 26.01.2026 (güncellendi: 21:44 26.01.2026)
'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi' yapıldığı yönündeki iddialara DMM yanıt verdi. Yapılan açıklamada yayılan görüntülerin 2024 yılına ait olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasyla ilgili dezenformasyon bilgilendirmesi yaptı.
'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi' iddiasına yalanlama: 'Görüntüler güncel değildir'
21:41 26.01.2026 (güncellendi: 21:44 26.01.2026)
'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi' yapıldığı yönündeki iddialara DMM yanıt verdi. Yapılan açıklamada yayılan görüntülerin 2024 yılına ait olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasyla ilgili dezenformasyon bilgilendirmesi yaptı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddiası dezenformasyon içermektedir. Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir."