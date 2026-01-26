https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/sivasta-mardin-plakali-bir-araca-yonelik-linc-girisimi-iddiasina-yalanlama-goruntuler-guncel-1103049539.html

'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi' iddiasına yalanlama: 'Görüntüler güncel değildir'

'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi' iddiasına yalanlama: 'Görüntüler güncel değildir'

Sputnik Türkiye

'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi' yapıldığı yönündeki iddialara DMM yanıt verdi. Yapılan açıklamada yayılan görüntülerin 2024 yılına ait olduğu... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T21:41+0300

2026-01-26T21:41+0300

2026-01-26T21:44+0300

türki̇ye

türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

sivas

mardin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/17/1045033468_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_42069d238ad9001b60dd9db97bfab0eb.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasyla ilgili dezenformasyon bilgilendirmesi yaptı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/mardin-valiligi-acikladi-kent-genelinde-5-gun-eylem-yasagi-1103047091.html

türki̇ye

sivas

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dezenformasyonla mücadele merkezi, sivas, mardin