Balıkesir'deki deprem fırtınası sürüyor: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'klasik artçıdan farklı' uyarısı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor. Son olarak saat 03.47’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 14,78 kilometre olarak açıklandı.Depremin ardından Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, Sındırgı M6-4 depremselliğinin klasik artçı davranışından farklı olduğunu vurguladı.Yeraltı kırıkları ve akışkan etkisiBektaş açıklamasında, bölgenin 7 adet M6+ depremin yarattığı yoğun yeraltı kırık sistemi ve akışkanların (sıcak su, gaz) kontrolü altında olduğunu belirtti. Jeotermal kaynaklarda, deprem dönemlerinde bildirilen debi oynaklıklarının da bu durumu desteklediğine dikkat çekti.Bölgedeki ince kabuk, yüksek ısı etkisi ve normal fayların zayıf olması, depremselliğin yalnızca tektonik kuvvetlerle değil, akışkanların kontrolüyle de şekillendiğini ortaya koyuyor. Bektaş, stres transferi kadar yeraltı akışkanlarının da süreci yönlendirdiğini ifade etti.

