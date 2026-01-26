Türkiye
AFAD duyurdu: Balıkesir’de gece saatlerinde deprem, çevre illerden de hissedildi
AFAD duyurdu: Balıkesir’de gece saatlerinde deprem, çevre illerden de hissedildi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 14.78 kilometre derinliğinde oluşan deprem çevre... 26.01.2026
2026-01-26T06:10+0300
2026-01-26T06:10+0300
son depremler
deprem
balıkesir
son dakika
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı 03.47’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi uykuda yakalananlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.Paylaşılan resmi verilere göre deprem, yerin 14.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
balıkesir
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.47’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 14.78 kilometre derinliğinde oluşan deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı 03.47’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi uykuda yakalananlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Paylaşılan resmi verilere göre deprem, yerin 14.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
