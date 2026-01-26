https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/afad-duyurdu-balikesirde-gece-saatlerinde-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1103025314.html
AFAD duyurdu: Balıkesir’de gece saatlerinde deprem, çevre illerden de hissedildi
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.47’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 14.78 kilometre derinliğinde oluşan deprem çevre... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı 03.47’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi uykuda yakalananlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.Paylaşılan resmi verilere göre deprem, yerin 14.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı 03.47’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi uykuda yakalananlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Paylaşılan resmi verilere göre deprem, yerin 14.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.