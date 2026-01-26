https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/almanya-trumptan-afganistan-aciklamalarindan-dolayi-ozur-dilemesini-istedi-1103039364.html
Almanya, Trump'tan Afganistan açıklamalarından dolayı özür dilemesini istedi
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO müttefiklerinin Afganistan'daki katkılarını küçümsediği gerekçesiyle özür dilemesini talep etti.
dünya
donald trump
pete hegseth
haberler
abd
almanya
afganistan
ard
nato
fox news
Alman bakan Pistorius, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin Amerikan güçleriyle birlikte savaşırken 'hayatını kaybeden müttefik askerlere saygısızlık olduğunu' belirterek, ABD Başkanı'nın özür dilemesini istedi."Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine özür dilemek nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olacaktır" diyen Pistorius, Trump'ın sözlerini ‘uygunsuz ve saygısızca' olarak nitelendirdi.‘Görür görmez konuşacağım’Bu konuyu ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile doğrudan görüşüp görüşmeyeceği sorulan Pistorius, "Elbette, onu görür görmez konuşacağım" dedi.Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'da NATO birliklerine hiçbir zaman ihtiyaç duymadığını söylemiş ve Avrupalı güçlerin çatışma sırasında cepheden uzak durduklarını belirtmişti.Bu açıklamalar, Danimarka, Almanya ve İngiltere dahil Avrupa ülkeleri arasında tepkiyle karşılanmıştı.
almanya
afganistan
abd
trump, afganistan, avrupa, açıklama, tepkiler, almanya, ingiltere, boris pistorius, afganistan'da görev yapan ülkeler, haberler, dünya haberleri
Alman bakan Pistorius, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin Amerikan güçleriyle birlikte savaşırken 'hayatını kaybeden müttefik askerlere saygısızlık olduğunu' belirterek, ABD Başkanı'nın özür dilemesini istedi.
"Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine özür dilemek nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olacaktır" diyen Pistorius, Trump'ın sözlerini ‘uygunsuz ve saygısızca' olarak nitelendirdi.
‘Görür görmez konuşacağım’
Bu konuyu ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile doğrudan görüşüp görüşmeyeceği sorulan Pistorius, "Elbette, onu görür görmez konuşacağım" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'da NATO birliklerine hiçbir zaman ihtiyaç duymadığını söylemiş ve Avrupalı güçlerin çatışma sırasında cepheden uzak durduklarını belirtmişti.
Bu açıklamalar, Danimarka, Almanya ve İngiltere dahil Avrupa ülkeleri arasında tepkiyle karşılanmıştı.