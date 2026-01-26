https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/almanya-trumptan-afganistan-aciklamalarindan-dolayi-ozur-dilemesini-istedi-1103039364.html

Almanya, Trump'tan Afganistan açıklamalarından dolayı özür dilemesini istedi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO müttefiklerinin Afganistan'daki katkılarını küçümsediği gerekçesiyle özür dilemesini talep etti.

Alman bakan Pistorius, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin Amerikan güçleriyle birlikte savaşırken 'hayatını kaybeden müttefik askerlere saygısızlık olduğunu' belirterek, ABD Başkanı'nın özür dilemesini istedi."Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine özür dilemek nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olacaktır" diyen Pistorius, Trump'ın sözlerini ‘uygunsuz ve saygısızca' olarak nitelendirdi.‘Görür görmez konuşacağım’Bu konuyu ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile doğrudan görüşüp görüşmeyeceği sorulan Pistorius, "Elbette, onu görür görmez konuşacağım" dedi.Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'da NATO birliklerine hiçbir zaman ihtiyaç duymadığını söylemiş ve Avrupalı güçlerin çatışma sırasında cepheden uzak durduklarını belirtmişti.Bu açıklamalar, Danimarka, Almanya ve İngiltere dahil Avrupa ülkeleri arasında tepkiyle karşılanmıştı.

