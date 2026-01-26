AB, Grönland'ın kalkınması için yatırım paketi hazırlıyor
ABD'nin Grönland'ı ele geçirmeye yönelik adımları devam ederken AB tarafı adanın kalkınması için yatırım paketi hazırlıyor.
AB Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jozef Sikela, AB'nin Grönland'da yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir yatırım paketi sunacağını belirtti.
AB'li yetkilinin ofisinden yayınlanan açıklamada Sikela, "Grönland'da günlük yaşamı iyileştirecek ve Grönlandlıların kendi geleceklerini belirleme hakkına olan güçlü desteğimizi pekiştirecek büyük bir yatırım paketi hazırlıyoruz" dedi.
Sikela, yatırımların yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine, iletişime ve AB'nin savunma sanayii ve elektrikli araç üreten fabrikalar için grafit çıkarmayı amaçlayan Amitsoq Graphite projesine yönlendirileceğini bildirdi.
Sikela, yatırım paketinin detaylarını yakında Grönland yönetimiyle yapacağı görüşmede açıklayacağını da kaydetti.
AB Grönland'ı kalkındırmak için yatırım paketi hazırlarken ABD'nin adayı askeri yoldan ele geçirme planlarından vazgeçmediği belirtiliyor.
Batı basınında çıkan habere göre ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler endişelerini dile getirmeye başladı. Beyaz Saray ise, Kongre'ye danışmadan büyük bir askeri operasyon planlamaya devam ediyor.
