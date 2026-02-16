https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kremlin-cenevredeki-ukrayna-muzakerelerinde-topraklar-konusu-ele-alinacak-1103533286.html
Kremlin: Cenevre'deki Ukrayna müzakerelerinde topraklar konusu ele alınacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Cenevre’deki müzakerelerde, daha geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını dile getiren Peskov, “Buna, topraklar ve taleplerimizle ilgili diğer başlıca konular dahil” ifadesini kullandı.Cenevre’ye giden Rus heyetinin genişletildiğini bildiren Kremlin Sözcüsü, bu sefer Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve diğer yetkililerin yer alacağını belirtti.Medinskiy’in Rus heyetinin başında kaldığını kaydeden Peskov, “Önceki iki turda neden yer almadı? Çünkü güvenlik konuları ele alınmıştı, doğrudan orduyu etkileyen konulardı” dedi.Peskov’un açıklamalarından diğer öne çıkan maddeler:
12:39 16.02.2026 (güncellendi: 13:05 16.02.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılacak görüşmelerin, Abu Dabi'den daha geniş bir yelpazede konuları kapsayacağını belirterek topraklar konusunun da masaya yatırılacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Cenevre’deki müzakerelerde, daha geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını dile getiren Peskov, “Buna, topraklar ve taleplerimizle ilgili diğer başlıca konular dahil” ifadesini kullandı.
Cenevre’ye giden Rus heyetinin genişletildiğini bildiren Kremlin Sözcüsü, bu sefer Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve diğer yetkililerin yer alacağını belirtti.
Medinskiy’in Rus heyetinin başında kaldığını kaydeden Peskov, “Önceki iki turda neden yer almadı? Çünkü güvenlik konuları ele alınmıştı, doğrudan orduyu etkileyen konulardı” dedi.
Peskov’un açıklamalarından diğer öne çıkan maddeler:
Rusya lideri, Cenevre’ye giden heyete ayrıntılı talimatlar verdi;
Putin, Rus müzakerecilerle sürekli temas halinde;
Putin, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi;
Petrol, şantaj konusu oldu. Macaristan Başbakanı Orban’a yönelik saldırılar bu çizginin devamı niteliğinde.