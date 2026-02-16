https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kremlin-cenevredeki-ukrayna-muzakerelerinde-topraklar-konusu-ele-alinacak-1103533286.html

Kremlin: Cenevre'deki Ukrayna müzakerelerinde topraklar konusu ele alınacak

Kremlin: Cenevre'deki Ukrayna müzakerelerinde topraklar konusu ele alınacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılacak görüşmelerin, Abu Dabi'den daha geniş bir yelpazede konuları kapsayacağını belirterek topraklar...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Cenevre'deki müzakerelerde, daha geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını dile getiren Peskov, "Buna, topraklar ve taleplerimizle ilgili diğer başlıca konular dahil" ifadesini kullandı.Cenevre'ye giden Rus heyetinin genişletildiğini bildiren Kremlin Sözcüsü, bu sefer Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve diğer yetkililerin yer alacağını belirtti.Medinskiy'in Rus heyetinin başında kaldığını kaydeden Peskov, "Önceki iki turda neden yer almadı? Çünkü güvenlik konuları ele alınmıştı, doğrudan orduyu etkileyen konulardı" dedi.Peskov'un açıklamalarından diğer öne çıkan maddeler:

