Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kremlin-cenevredeki-ukrayna-muzakerelerinde-topraklar-konusu-ele-alinacak-1103533286.html
Kremlin: Cenevre'deki Ukrayna müzakerelerinde topraklar konusu ele alınacak
Kremlin: Cenevre'deki Ukrayna müzakerelerinde topraklar konusu ele alınacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılacak görüşmelerin, Abu Dabi'den daha geniş bir yelpazede konuları kapsayacağını belirterek topraklar... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T12:39+0300
2026-02-16T13:05+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
cenevre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Cenevre’deki müzakerelerde, daha geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını dile getiren Peskov, “Buna, topraklar ve taleplerimizle ilgili diğer başlıca konular dahil” ifadesini kullandı.Cenevre’ye giden Rus heyetinin genişletildiğini bildiren Kremlin Sözcüsü, bu sefer Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve diğer yetkililerin yer alacağını belirtti.Medinskiy’in Rus heyetinin başında kaldığını kaydeden Peskov, “Önceki iki turda neden yer almadı? Çünkü güvenlik konuları ele alınmıştı, doğrudan orduyu etkileyen konulardı” dedi.Peskov’un açıklamalarından diğer öne çıkan maddeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kuzey-korede-kurskta-savasan-askerlerin-anisina-bir-cadde-yapildi-acilis-torenine-ulke-lideri-de-1103531720.html
rusya
ukrayna
cenevre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_153:0:1146:745_1920x0_80_0_0_cd03dd23c5e87e78c203aff4d9b874b7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, cenevre
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, cenevre

Kremlin: Cenevre'deki Ukrayna müzakerelerinde topraklar konusu ele alınacak

12:39 16.02.2026 (güncellendi: 13:05 16.02.2026)
© Sputnik / POOLDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılacak görüşmelerin, Abu Dabi'den daha geniş bir yelpazede konuları kapsayacağını belirterek topraklar konusunun da masaya yatırılacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Cenevre’deki müzakerelerde, daha geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını dile getiren Peskov, “Buna, topraklar ve taleplerimizle ilgili diğer başlıca konular dahil” ifadesini kullandı.
Cenevre’ye giden Rus heyetinin genişletildiğini bildiren Kremlin Sözcüsü, bu sefer Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve diğer yetkililerin yer alacağını belirtti.
Medinskiy’in Rus heyetinin başında kaldığını kaydeden Peskov, “Önceki iki turda neden yer almadı? Çünkü güvenlik konuları ele alınmıştı, doğrudan orduyu etkileyen konulardı” dedi.
Peskov’un açıklamalarından diğer öne çıkan maddeler:
Rusya lideri, Cenevre’ye giden heyete ayrıntılı talimatlar verdi;
Putin, Rus müzakerecilerle sürekli temas halinde;
Putin, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi;
Petrol, şantaj konusu oldu. Macaristan Başbakanı Orban’a yönelik saldırılar bu çizginin devamı niteliğinde.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı teröristlerden temizleme operasyonuna katılan Kuzey Koreli askerlerin anısına inşa edilen caddenin açılış törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
DÜNYA
Kuzey Kore’de, Kursk’ta savaşan askerlerin anısına bir cadde yapıldı: Açılış törenine ülke lideri de katıldı
11:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала