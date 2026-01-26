Kremlin: Önümüzdeki hafta Abu Dabi'de yeni üçlü görüşmeler yapılacak
© SputnikAbu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri
© Sputnik
Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin Ukrayna krizine çözüm bulmak için gelecek hafta yeniden masaya oturacakları bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelere haftaya devam edileceğini belirtti.
Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔴Ukrayna müzakerelerindeki gündemin maddelerini kamuoyu önünde tartışmayacağız
🔴Kremlin, yapıcı müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyor
🔴Putin, Rus müzakerecilerden düzenli olarak doğrudan raporlar alıyor
🔴Henüz programda Trump'la görüşme yok ancak hızlıca ayarlanabilir
🔴'Anchorage' formülünün topraklarla ilgili kısmı Rusya için ilkesel önem taşıyor
🔴Venezuela için Rusya ile işbirliği önceliğini koruyor
🔴Caracas ile diplomatik kanallardan sürekli iletişim halindeyiz
🔴İran'a olası bir saldırı, bölgede ciddi istikrarsızlığa yol açar, Rusya tüm taraflardan itidal bekliyor
🔴Küba'ya yönelik olası abluka endişe verici
