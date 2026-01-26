Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin: Önümüzdeki hafta Abu Dabi'de yeni üçlü görüşmeler yapılacak
Kremlin: Önümüzdeki hafta Abu Dabi'de yeni üçlü görüşmeler yapılacak
Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin Ukrayna krizine çözüm bulmak için gelecek hafta yeniden masaya oturacakları bildirildi. 26.01.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelere haftaya devam edileceğini belirtti.Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Ukrayna müzakerelerindeki gündemin maddelerini kamuoyu önünde tartışmayacağız🔴Kremlin, yapıcı müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyor🔴Putin, Rus müzakerecilerden düzenli olarak doğrudan raporlar alıyor🔴Henüz programda Trump'la görüşme yok ancak hızlıca ayarlanabilir🔴'Anchorage' formülünün topraklarla ilgili kısmı Rusya için ilkesel önem taşıyor🔴Venezuela için Rusya ile işbirliği önceliğini koruyor🔴Caracas ile diplomatik kanallardan sürekli iletişim halindeyiz🔴İran'a olası bir saldırı, bölgede ciddi istikrarsızlığa yol açar, Rusya tüm taraflardan itidal bekliyor🔴Küba'ya yönelik olası abluka endişe verici
Kremlin: Önümüzdeki hafta Abu Dabi'de yeni üçlü görüşmeler yapılacak

Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin Ukrayna krizine çözüm bulmak için gelecek hafta yeniden masaya oturacakları bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelere haftaya devam edileceğini belirtti.

Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Ukrayna müzakerelerindeki gündemin maddelerini kamuoyu önünde tartışmayacağız

🔴Kremlin, yapıcı müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyor

🔴Putin, Rus müzakerecilerden düzenli olarak doğrudan raporlar alıyor

🔴Henüz programda Trump'la görüşme yok ancak hızlıca ayarlanabilir

🔴'Anchorage' formülünün topraklarla ilgili kısmı Rusya için ilkesel önem taşıyor

🔴Venezuela için Rusya ile işbirliği önceliğini koruyor

🔴Caracas ile diplomatik kanallardan sürekli iletişim halindeyiz

🔴İran'a olası bir saldırı, bölgede ciddi istikrarsızlığa yol açar, Rusya tüm taraflardan itidal bekliyor

🔴Küba'ya yönelik olası abluka endişe verici
