Kremlin: Önümüzdeki hafta Abu Dabi'de yeni üçlü görüşmeler yapılacak

Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin Ukrayna krizine çözüm bulmak için gelecek hafta yeniden masaya oturacakları bildirildi. 26.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103008999_0:45:1234:739_1920x0_80_0_0_aea1f0cac7d7077384dd66bc14deaeef.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelere haftaya devam edileceğini belirtti.Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Ukrayna müzakerelerindeki gündemin maddelerini kamuoyu önünde tartışmayacağız🔴Kremlin, yapıcı müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyor🔴Putin, Rus müzakerecilerden düzenli olarak doğrudan raporlar alıyor🔴Henüz programda Trump'la görüşme yok ancak hızlıca ayarlanabilir🔴'Anchorage' formülünün topraklarla ilgili kısmı Rusya için ilkesel önem taşıyor🔴Venezuela için Rusya ile işbirliği önceliğini koruyor🔴Caracas ile diplomatik kanallardan sürekli iletişim halindeyiz🔴İran'a olası bir saldırı, bölgede ciddi istikrarsızlığa yol açar, Rusya tüm taraflardan itidal bekliyor🔴Küba'ya yönelik olası abluka endişe verici

