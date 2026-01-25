Rus ordusu Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji altyapı tesisini vurdu

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen bir enerji tesisini ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) depolama ve fırlatma alanını vurduğu kaydedildi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.335 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen bir enerji tesisi ile uzun menzilli İHA’ların depolama ve fırlatma alanını, ayrıca 159 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 31 HIMARS füzesi ve 68 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
12:28 25.01.2026 (güncellendi: 13:10 25.01.2026)
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı tesisini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen bir enerji tesisini ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) depolama ve fırlatma alanını vurduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.335 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen bir enerji tesisi ile uzun menzilli İHA’ların depolama ve fırlatma alanını, ayrıca 159 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 31 HIMARS füzesi ve 68 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
