https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-sanayi-isletmelerini-besleyen-enerji-altyapi-tesisini-vurdu-1103018393.html

Rus ordusu Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji altyapı tesisini vurdu

Rus ordusu Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji altyapı tesisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı tesisini vurduğunu... 25.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-25T12:28+0300

2026-01-25T12:28+0300

2026-01-25T13:10+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

kayıp

rus silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102764908_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_33323fbdb7602f06bf2aead7c4e8c3b8.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen bir enerji tesisini ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) depolama ve fırlatma alanını vurduğu kaydedildi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.335 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen bir enerji tesisi ile uzun menzilli İHA’ların depolama ve fırlatma alanını, ayrıca 159 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 31 HIMARS füzesi ve 68 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-ordusu-krasnoarmeysk-istikametinde-ukrayna-lojistigini-kontrol-altina-aldi-1102936985.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, rus silahlı kuvvetleri