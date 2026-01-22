https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-ordusu-krasnoarmeysk-istikametinde-ukrayna-lojistigini-kontrol-altina-aldi-1102936985.html

Rus ordusu Krasnoarmeysk istikametinde Ukrayna lojistiğini kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus insansız hava aracı operatörlerinin Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna ordusunun lojistik güzergahlarını kontrol ettiğini... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Tsentr’ Askeri Grubu Özel Kuvvetler İnsansız Sistemler Birliği'ne bağlı FPV saldırı dronu operatörlerinden oluşan ekipler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik güzergahlarını kontrol altına alarak Krasnoarmeysk istikametinde düşman teçhizatını ve personelini imha ettiği bildirildi.Cephenin bu bölümünde Ukrayna birliklerine ve zırhlı araçlarına karşı her gün saldırılar düzenleniyor ve Ukrayna ordusuna ait onlarca insansız hava aracı düşürülüyor.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 1 Aralık'taki açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Krasnoarmeysk'in düşmandan kurtarıldığını bildirmişti. Bu bölgenin ele geçirilmesi, DHC’nin batı sınırlarına ulaşmasına ve Zaporojye bölgesindeki taarruzuna devam etmesine olanak sağlamıştı.

