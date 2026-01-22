Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-ordusu-krasnoarmeysk-istikametinde-ukrayna-lojistigini-kontrol-altina-aldi-1102936985.html
Rus ordusu Krasnoarmeysk istikametinde Ukrayna lojistiğini kontrol altına aldı
Rus ordusu Krasnoarmeysk istikametinde Ukrayna lojistiğini kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus insansız hava aracı operatörlerinin Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna ordusunun lojistik güzergahlarını kontrol ettiğini... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T08:47+0300
2026-01-22T09:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
donbass
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_0:10:3127:1769_1920x0_80_0_0_681ee94ad846a20aef0fc392dc57d43f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Tsentr’ Askeri Grubu Özel Kuvvetler İnsansız Sistemler Birliği'ne bağlı FPV saldırı dronu operatörlerinden oluşan ekipler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik güzergahlarını kontrol altına alarak Krasnoarmeysk istikametinde düşman teçhizatını ve personelini imha ettiği bildirildi.Cephenin bu bölümünde Ukrayna birliklerine ve zırhlı araçlarına karşı her gün saldırılar düzenleniyor ve Ukrayna ordusuna ait onlarca insansız hava aracı düşürülüyor.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 1 Aralık'taki açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Krasnoarmeysk'in düşmandan kurtarıldığını bildirmişti. Bu bölgenin ele geçirilmesi, DHC’nin batı sınırlarına ulaşmasına ve Zaporojye bölgesindeki taarruzuna devam etmesine olanak sağlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-medyasi-abd-kubadaki-iktidari-degistirmeyi-amacliyor-1102936164.html
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_cc6a3958b066e2dae852f212b4f03486.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu Krasnoarmeysk istikametinde Ukrayna lojistiğini kontrol altına aldı

08:47 22.01.2026 (güncellendi: 09:06 22.01.2026)
© Sputnik / Антон ВергунRus ordusu drone dron eğitimi insansız hava aracı İHA
Rus ordusu drone dron eğitimi insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Антон Вергун
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus insansız hava aracı operatörlerinin Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna ordusunun lojistik güzergahlarını kontrol ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Tsentr’ Askeri Grubu Özel Kuvvetler İnsansız Sistemler Birliği'ne bağlı FPV saldırı dronu operatörlerinden oluşan ekipler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik güzergahlarını kontrol altına alarak Krasnoarmeysk istikametinde düşman teçhizatını ve personelini imha ettiği bildirildi.
Cephenin bu bölümünde Ukrayna birliklerine ve zırhlı araçlarına karşı her gün saldırılar düzenleniyor ve Ukrayna ordusuna ait onlarca insansız hava aracı düşürülüyor.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 1 Aralık'taki açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Krasnoarmeysk'in düşmandan kurtarıldığını bildirmişti. Bu bölgenin ele geçirilmesi, DHC’nin batı sınırlarına ulaşmasına ve Zaporojye bölgesindeki taarruzuna devam etmesine olanak sağlamıştı.
Küba ekonomisi için hayati önemdeki turizm sektörü, pandemideki çöküşünün ardından toparlanmaya girdi. ABD'nin abluka ve ambargosu nedeniyle yeni araçların girmediği adadaki klasik otomobil nostaljisi, turistleri cezbetmeye yarıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
DÜNYA
Batı medyası: ABD, Küba'daki iktidarı değiştirmeyi amaçlıyor
08:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала