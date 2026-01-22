https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-ordusu-krasnoarmeysk-istikametinde-ukrayna-lojistigini-kontrol-altina-aldi-1102936985.html
Rus ordusu Krasnoarmeysk istikametinde Ukrayna lojistiğini kontrol altına aldı
Rus ordusu Krasnoarmeysk istikametinde Ukrayna lojistiğini kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus insansız hava aracı operatörlerinin Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna ordusunun lojistik güzergahlarını kontrol ettiğini... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T08:47+0300
2026-01-22T08:47+0300
2026-01-22T09:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
donbass
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_0:10:3127:1769_1920x0_80_0_0_681ee94ad846a20aef0fc392dc57d43f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Tsentr’ Askeri Grubu Özel Kuvvetler İnsansız Sistemler Birliği'ne bağlı FPV saldırı dronu operatörlerinden oluşan ekipler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik güzergahlarını kontrol altına alarak Krasnoarmeysk istikametinde düşman teçhizatını ve personelini imha ettiği bildirildi.Cephenin bu bölümünde Ukrayna birliklerine ve zırhlı araçlarına karşı her gün saldırılar düzenleniyor ve Ukrayna ordusuna ait onlarca insansız hava aracı düşürülüyor.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 1 Aralık'taki açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Krasnoarmeysk'in düşmandan kurtarıldığını bildirmişti. Bu bölgenin ele geçirilmesi, DHC’nin batı sınırlarına ulaşmasına ve Zaporojye bölgesindeki taarruzuna devam etmesine olanak sağlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-medyasi-abd-kubadaki-iktidari-degistirmeyi-amacliyor-1102936164.html
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_cc6a3958b066e2dae852f212b4f03486.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu Krasnoarmeysk istikametinde Ukrayna lojistiğini kontrol altına aldı
08:47 22.01.2026 (güncellendi: 09:06 22.01.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus insansız hava aracı operatörlerinin Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna ordusunun lojistik güzergahlarını kontrol ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Tsentr’ Askeri Grubu Özel Kuvvetler İnsansız Sistemler Birliği'ne bağlı FPV saldırı dronu operatörlerinden oluşan ekipler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik güzergahlarını kontrol altına alarak Krasnoarmeysk istikametinde düşman teçhizatını ve personelini imha ettiği bildirildi.
Cephenin bu bölümünde Ukrayna birliklerine ve zırhlı araçlarına karşı her gün saldırılar düzenleniyor ve Ukrayna ordusuna ait onlarca insansız hava aracı düşürülüyor.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 1 Aralık'taki açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Krasnoarmeysk'in düşmandan kurtarıldığını bildirmişti. Bu bölgenin ele geçirilmesi, DHC’nin batı sınırlarına ulaşmasına ve Zaporojye bölgesindeki taarruzuna devam etmesine olanak sağlamıştı.