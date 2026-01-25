https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/kafasiyla-arac-camini-kirarak-surucuye-saldiran-kisi-yakalandi-bakan-yerlikaya-geregi-yapildi-1103020290.html
Kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı: Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek paylaştı
İstanbul'da kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı.Esenyurt'ta sürücü trafikte aracından inerek, tartıştığı sürücünün aracının ön camını kafası ile kırmıştı.İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaştı: Gereği yapıldıBakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, iki hafta önce Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesen, kafasıyla camı kırarak sürücüye saldıran ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişiyle ilgili paylaşımda bulundu.N.D. isimli sürücünün yakalandığını ve hakkında TCK 151-1, TCK 179/2, TCK 125 ve 11. Yargı Paketi'yle düzenlenen TCK-223. maddelerindeki suçlardan adli işlemin başlatıldığını aktaran Yerlikaya, "Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir." ifadesini kullandı.'Caydırıcı cezalar geliyor, 180 bin lira ceza uygulayacağız'Yerlikaya, vatandaşlardan, trafik güvenliğini hiçe sayanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, şunları kaydetti:
