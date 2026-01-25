https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/istanbulda-masaj-salonlarina-ve-kumar-faaliyetlerine-denetim-1103024592.html

İstanbul'da masaj salonlarına ve kumar faaliyetlerine denetim

İstanbul emniyet ekiplerinin masaj salonlarına ve kumar faaliyetlerine yönelik yaptığı asayiş denetiminde mühürlerini bozulduğu tespit edilen 2 iş yeri yeniden... 25.01.2026

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte gerçekleştirilen denetimlerde, mühürlerin bozulduğu tespit edilen 2 iş yeri yeniden kapatıldı. İş yerlerinde sigortasız çalıştırıldığı belirlenen 32 kişi hakkında idari işlem yapıldı.Bakırköy'deki 2 masaj salonunda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Buna ilişkin 7 kadın ilgili birimlere teslim edilirken toplam 11 masaj salonu hakkında işlem yapıldı.Aynı günkü kumar uygulamasında ise 368 iş yeri denetlenirken 5 bin 215 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.Çeşitli suçlardan aranan 4 şüphelinin yakalandığı denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası kesildi.Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Denetimlerde 90 bin 120 lira, 100 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, 293 fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.

