İstanbul'da masaj salonlarına ve kumar faaliyetlerine denetim
İstanbul'da masaj salonlarına ve kumar faaliyetlerine denetim
25.01.2026
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte gerçekleştirilen denetimlerde, mühürlerin bozulduğu tespit edilen 2 iş yeri yeniden kapatıldı. İş yerlerinde sigortasız çalıştırıldığı belirlenen 32 kişi hakkında idari işlem yapıldı.Bakırköy'deki 2 masaj salonunda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Buna ilişkin 7 kadın ilgili birimlere teslim edilirken toplam 11 masaj salonu hakkında işlem yapıldı.Aynı günkü kumar uygulamasında ise 368 iş yeri denetlenirken 5 bin 215 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.Çeşitli suçlardan aranan 4 şüphelinin yakalandığı denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası kesildi.Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Denetimlerde 90 bin 120 lira, 100 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, 293 fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.
22:24 25.01.2026 (güncellendi: 22:28 25.01.2026)
İstanbul emniyet ekiplerinin masaj salonlarına ve kumar faaliyetlerine yönelik yaptığı asayiş denetiminde mühürlerini bozulduğu tespit edilen 2 iş yeri yeniden kapatıldı, 32 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte gerçekleştirilen denetimlerde, mühürlerin bozulduğu tespit edilen 2 iş yeri yeniden kapatıldı. İş yerlerinde sigortasız çalıştırıldığı belirlenen 32 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Bakırköy'deki 2 masaj salonunda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Buna ilişkin 7 kadın ilgili birimlere teslim edilirken toplam 11 masaj salonu hakkında işlem yapıldı.
Aynı günkü kumar uygulamasında ise 368 iş yeri denetlenirken 5 bin 215 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 4 şüphelinin yakalandığı denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası kesildi.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Denetimlerde 90 bin 120 lira, 100 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, 293 fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.