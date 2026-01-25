İçişleri Bakanlığı 9 ili haritada işaretledi: Yarına dikkat

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/icisleri-bakanligi-9-ili-haritada-isaretledi-yarina-dikkat-1103024445.html

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 26 Ocak Pazartesi günü ve bazılarında bu gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 9 il için... 25.01.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101639356_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_d0b8a68d3d211972c4b8e7ccd535b881.jpg

İçişleri Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgilere göre 26 Ocak Pazartesi Türkiye'nin 9 ilini zor hava koşulları bekliyor. Bakanlığın hesabından sarı kodla işaretlenen Türkiye haritası paylaşıldı.Paylaşımda yarın Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği aktarıldı. Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olmasının öngörüldüğü ifade edildi.Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli fırtınanın beklendiği aktarıldı.Bakanlık sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalara, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

