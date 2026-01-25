https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/iraktan-isid-aciklamasi-bolgesel-guvenlik-icin-transfer-sart-1103022181.html
Irak'tan IŞİD açıklaması: Bölgesel güvenlik için transfer şart
Irak'tan IŞİD açıklaması: Bölgesel güvenlik için transfer şart
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Sudani, Suriye'den Irak'a IŞİD tutuklusu transferinin 'geçici' bir çözüm olduğunu duyurdu. İlgili ülkeleri, terör örgütü mensubu vatandaşlarını... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T16:53+0300
2026-01-25T16:53+0300
2026-01-25T16:54+0300
dünya
ortadoğu
antonio guterres
irak
abd
işi̇d
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103021943_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b49a800e6e5da00e14045dd1c272a264.jpg
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sabbar el Sudani ,Birleşmiş Milletler yetkilisi ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak hapishanelerine yapılan IŞİD tutuklusu transferlerinin 'geçici' bir adım olduğunu vurguladı.Sudani, bu adımın ulusal ve bölgesel güvenliği korumak amacı taşıdığını ifade etti. Ülkesinin, terör faaliyetlerini önlemek için doğru çözümler üretme sorumluluğunu ve yeteneğini gösterdiğini söyledi.Ülkelere vatandaşları için çağrıIrak Başbakanı, açıklamasında uluslararası topluma da bir çağrı yaptı. İlgili tüm ülkeleri, IŞİD saflarında yer almış kendi vatandaşlarını geri almaya ve adil bir şekilde yargılanmalarını sağlamaya davet etti. Sudani, "Vatandaşlarını geri alıp yargılasınlar ki hak ettikleri cezayı alsınlar" mesajını iletti.BM yetkilisi Atul Khare ise, Irak'ın bu adımının önemini vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Irak'ın bölgesel istikrarı sağlamadaki rolüne ve özellikle Irak vatandaşı IŞİD mensuplarının transferindeki işbirliğine değindiği aktarıldı. Khare, terör tehdidinin yayılmasını önlemek için uluslararası desteğin gerekliliğinin altını çizdi.Süreç nasıl işliyor?Konuya ilişkin olarak, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) çarşamba günü bir açıklama gelmişti. ABD güçlerinin, IŞİD üyelerinin güvenli tesislerde tutulmasını sağlamak için bir transfer operasyonu başlattığı bildirilmişti.Bu kapsamda, Suriye'nin Haseke bölgesindeki bir tesisten 150 IŞİD üyesinin Irak'taki güvenli bir bölgeye taşındığı belirtilmişti. Operasyonla, toplamda 7 bin tutuklunun Irak kontrolündeki tesislere nakledilmesinin planlandığı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/suriye-ordusu-rakka-haseke-ve-halep-hattinda-iki-insani-koridor-actigini-bildirdi-1103021686.html
irak
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103021943_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b6dae1f03934c614e16e2caa80f52570.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, antonio guterres, irak, abd, işi̇d, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu, antonio guterres, irak, abd, işi̇d, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Irak'tan IŞİD açıklaması: Bölgesel güvenlik için transfer şart
16:53 25.01.2026 (güncellendi: 16:54 25.01.2026)
Irak Başbakanı Sudani, Suriye'den Irak'a IŞİD tutuklusu transferinin 'geçici' bir çözüm olduğunu duyurdu. İlgili ülkeleri, terör örgütü mensubu vatandaşlarını geri alıp yargılamaya çağırdı. Sürecin amacının bölgesel güvenlik olduğu aktarıldı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sabbar el Sudani ,Birleşmiş Milletler yetkilisi ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak hapishanelerine yapılan IŞİD tutuklusu transferlerinin 'geçici' bir adım olduğunu vurguladı.
Sudani, bu adımın ulusal ve bölgesel güvenliği korumak amacı taşıdığını ifade etti. Ülkesinin, terör faaliyetlerini önlemek için doğru çözümler üretme sorumluluğunu ve yeteneğini gösterdiğini söyledi.
Ülkelere vatandaşları için çağrı
Irak Başbakanı, açıklamasında uluslararası topluma da bir çağrı yaptı. İlgili tüm ülkeleri, IŞİD saflarında yer almış kendi vatandaşlarını geri almaya ve adil bir şekilde yargılanmalarını sağlamaya davet etti. Sudani, "Vatandaşlarını geri alıp yargılasınlar ki hak ettikleri cezayı alsınlar" mesajını iletti.
BM yetkilisi Atul Khare ise, Irak'ın bu adımının önemini vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Irak'ın bölgesel istikrarı sağlamadaki rolüne ve özellikle Irak vatandaşı IŞİD mensuplarının transferindeki işbirliğine değindiği aktarıldı. Khare, terör tehdidinin yayılmasını önlemek için uluslararası desteğin gerekliliğinin altını çizdi.
Konuya ilişkin olarak, ABD Merkez Komutanlığı
'ndan (CENTCOM) çarşamba günü bir açıklama gelmişti.
ABD güçlerinin, IŞİD üyelerinin güvenli tesislerde tutulmasını sağlamak için bir transfer operasyonu başlattığı bildirilmişti.
Bu kapsamda, Suriye'nin Haseke bölgesindeki bir tesisten 150 IŞİD üyesinin Irak'taki güvenli bir bölgeye taşındığı belirtilmişti. Operasyonla, toplamda 7 bin tutuklunun Irak kontrolündeki tesislere nakledilmesinin planlandığı ifade edilmişti.