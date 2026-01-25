Türkiye
Irak'tan IŞİD açıklaması: Bölgesel güvenlik için transfer şart
Irak'tan IŞİD açıklaması: Bölgesel güvenlik için transfer şart
Irak Başbakanı Sudani, Suriye'den Irak'a IŞİD tutuklusu transferinin 'geçici' bir çözüm olduğunu duyurdu. İlgili ülkeleri, terör örgütü mensubu vatandaşlarını... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sabbar el Sudani ,Birleşmiş Milletler yetkilisi ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak hapishanelerine yapılan IŞİD tutuklusu transferlerinin 'geçici' bir adım olduğunu vurguladı.Sudani, bu adımın ulusal ve bölgesel güvenliği korumak amacı taşıdığını ifade etti. Ülkesinin, terör faaliyetlerini önlemek için doğru çözümler üretme sorumluluğunu ve yeteneğini gösterdiğini söyledi.Ülkelere vatandaşları için çağrıIrak Başbakanı, açıklamasında uluslararası topluma da bir çağrı yaptı. İlgili tüm ülkeleri, IŞİD saflarında yer almış kendi vatandaşlarını geri almaya ve adil bir şekilde yargılanmalarını sağlamaya davet etti. Sudani, "Vatandaşlarını geri alıp yargılasınlar ki hak ettikleri cezayı alsınlar" mesajını iletti.BM yetkilisi Atul Khare ise, Irak'ın bu adımının önemini vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Irak'ın bölgesel istikrarı sağlamadaki rolüne ve özellikle Irak vatandaşı IŞİD mensuplarının transferindeki işbirliğine değindiği aktarıldı. Khare, terör tehdidinin yayılmasını önlemek için uluslararası desteğin gerekliliğinin altını çizdi.Süreç nasıl işliyor?Konuya ilişkin olarak, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) çarşamba günü bir açıklama gelmişti. ABD güçlerinin, IŞİD üyelerinin güvenli tesislerde tutulmasını sağlamak için bir transfer operasyonu başlattığı bildirilmişti.Bu kapsamda, Suriye'nin Haseke bölgesindeki bir tesisten 150 IŞİD üyesinin Irak'taki güvenli bir bölgeye taşındığı belirtilmişti. Operasyonla, toplamda 7 bin tutuklunun Irak kontrolündeki tesislere nakledilmesinin planlandığı ifade edilmişti.
16:53 25.01.2026 (güncellendi: 16:54 25.01.2026)
Irak Başbakanı Sudani, Suriye'den Irak'a IŞİD tutuklusu transferinin 'geçici' bir çözüm olduğunu duyurdu. İlgili ülkeleri, terör örgütü mensubu vatandaşlarını geri alıp yargılamaya çağırdı. Sürecin amacının bölgesel güvenlik olduğu aktarıldı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sabbar el Sudani ,Birleşmiş Milletler yetkilisi ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak hapishanelerine yapılan IŞİD tutuklusu transferlerinin 'geçici' bir adım olduğunu vurguladı.
Sudani, bu adımın ulusal ve bölgesel güvenliği korumak amacı taşıdığını ifade etti. Ülkesinin, terör faaliyetlerini önlemek için doğru çözümler üretme sorumluluğunu ve yeteneğini gösterdiğini söyledi.

Ülkelere vatandaşları için çağrı

Irak Başbakanı, açıklamasında uluslararası topluma da bir çağrı yaptı. İlgili tüm ülkeleri, IŞİD saflarında yer almış kendi vatandaşlarını geri almaya ve adil bir şekilde yargılanmalarını sağlamaya davet etti. Sudani, "Vatandaşlarını geri alıp yargılasınlar ki hak ettikleri cezayı alsınlar" mesajını iletti.
BM yetkilisi Atul Khare ise, Irak'ın bu adımının önemini vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Irak'ın bölgesel istikrarı sağlamadaki rolüne ve özellikle Irak vatandaşı IŞİD mensuplarının transferindeki işbirliğine değindiği aktarıldı. Khare, terör tehdidinin yayılmasını önlemek için uluslararası desteğin gerekliliğinin altını çizdi.

Süreç nasıl işliyor?

Konuya ilişkin olarak, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) çarşamba günü bir açıklama gelmişti. ABD güçlerinin, IŞİD üyelerinin güvenli tesislerde tutulmasını sağlamak için bir transfer operasyonu başlattığı bildirilmişti.
Bu kapsamda, Suriye'nin Haseke bölgesindeki bir tesisten 150 IŞİD üyesinin Irak'taki güvenli bir bölgeye taşındığı belirtilmişti. Operasyonla, toplamda 7 bin tutuklunun Irak kontrolündeki tesislere nakledilmesinin planlandığı ifade edilmişti.
