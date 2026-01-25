https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/suriye-ordusu-rakka-haseke-ve-halep-hattinda-iki-insani-koridor-actigini-bildirdi-1103021686.html
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtığını bildirdi
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtığını bildirdi
Sputnik Türkiye
Suriye ordusu, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T15:50+0300
2026-01-25T15:50+0300
2026-01-25T15:50+0300
dünya
suriye
rakka
sdg
sana
irak
haberler
halep valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103021530_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26b122c0e537c9a72d120fc78dadb28e.jpg
Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtti.Ateşkes 15 gün uzatılmıştıSuriye Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, SDG ile ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret ederek şu ifadelere yer vermişti:SDG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin SDG kontrolündeki hapishanelerden IŞİD’li tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/abd-ordusu-suriyedeki-isid-tutuklularini-iraka-nakletmek-uzere-yeni-bir-operasyon-baslatti-1102927325.html
suriye
rakka
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103021530_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6e7c60627840e8e3a0338da2e1f9cba7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, rakka, sdg, sana, irak, haberler, halep valiliği
suriye, rakka, sdg, sana, irak, haberler, halep valiliği
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtığını bildirdi
Suriye ordusu, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu.
Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.
Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.
İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.
Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtti.
Ateşkes 15 gün uzatılmıştı
Suriye Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, SDG ile ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret ederek şu ifadelere yer vermişti:
Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz.
SDG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin SDG kontrolündeki hapishanelerden IŞİD’li tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.