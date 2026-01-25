https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/suriye-ordusu-rakka-haseke-ve-halep-hattinda-iki-insani-koridor-actigini-bildirdi-1103021686.html

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtığını bildirdi

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtığını bildirdi

Sputnik Türkiye

Suriye ordusu, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu. 25.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-25T15:50+0300

2026-01-25T15:50+0300

2026-01-25T15:50+0300

dünya

suriye

rakka

sdg

sana

irak

haberler

halep valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103021530_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26b122c0e537c9a72d120fc78dadb28e.jpg

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtti.Ateşkes 15 gün uzatılmıştıSuriye Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, SDG ile ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret ederek şu ifadelere yer vermişti:SDG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin SDG kontrolündeki hapishanelerden IŞİD’li tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/abd-ordusu-suriyedeki-isid-tutuklularini-iraka-nakletmek-uzere-yeni-bir-operasyon-baslatti-1102927325.html

suriye

rakka

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, rakka, sdg, sana, irak, haberler, halep valiliği