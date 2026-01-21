https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/abd-ordusu-suriyedeki-isid-tutuklularini-iraka-nakletmek-uzere-yeni-bir-operasyon-baslatti-1102927325.html
ABD ordusu Suriye'deki IŞİD tutuklularını Irak'a naklediyor, CENTCOM'dan açıklama
ABD ordusu Suriye’deki IŞİD tutuklularını Irak’a naklediyor, CENTCOM'dan açıklama
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD’li teröristlerin güvenli tutuklama tesislerinde tutulmaya devam etmesini sağlamak amacıyla, Suriye’nin... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD'li 'teröristlerin güvenli tutuklama tesislerinde tutulmasını sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD tutuklularının Irak'a transfer edilmesine yönelik 21 Ocak'ta yeni bir operasyon başlattığını' duyurdu.
suriye
irak
19:28 21.01.2026 (güncellendi: 19:37 21.01.2026)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD’li teröristlerin güvenli tutuklama tesislerinde tutulmaya devam etmesini sağlamak amacıyla, Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD tutuklularının Irak’a transfer edilmesine yönelik 21 Ocak’ta yeni bir operasyon başlattığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD'li 'teröristlerin güvenli tutuklama tesislerinde tutulmasını sağlamak amacıyla, Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD tutuklularının Irak’a transfer edilmesine yönelik 21 Ocak’ta yeni bir operasyon başlattığını' duyurdu.
CENTCOM'un resmi X hesabından yapılan açıklamada 150 IŞİD tutuklusunun naklinin bugün sağlandığı, toplam 7 bin IŞİD'linin nakledileceği belirtilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Transfer görevi kapsamında ABD kuvvetleri, Suriye’nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 IŞİD mensubunu başarıyla Irak’taki güvenli bir bölgeye nakletti.
Nihai aşamada, Suriye’den Irak’ın kontrolündeki tesislere kadar 7 bin IŞİD tutuklusunun transfer edilmesi mümkün.
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Başta Irak hükümeti olmak üzere bölgesel ortaklarla yakın bir koordinasyon içindeyiz ve IŞİD’in kalıcı yenilgisinin sağlanmasındaki rollerinden dolayı kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. IŞİD tutuklularının düzenli ve güvenli şekilde transfer edilmesini sağlamak, ABD’ye ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturabilecek olası bir firarı önlemek açısından kritik öneme sahiptir.
2025 yılı içinde ABD ve ortak güçler, Suriye’de 300’den fazla IŞİD mensubunu gözaltına aldı ve aynı dönemde 20’den fazlasını etkisiz hale getirdi.