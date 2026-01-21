ABD ordusu Suriye’deki IŞİD tutuklularını Irak’a naklediyor, CENTCOM'dan açıklama

Başta Irak hükümeti olmak üzere bölgesel ortaklarla yakın bir koordinasyon içindeyiz ve IŞİD’in kalıcı yenilgisinin sağlanmasındaki rollerinden dolayı kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. IŞİD tutuklularının düzenli ve güvenli şekilde transfer edilmesini sağlamak, ABD’ye ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturabilecek olası bir firarı önlemek açısından kritik öneme sahiptir.