SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem
AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem
Gaziantep Nurdağı’nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.82 km olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi derinlik bilgisini 2.3 km... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'de 4.1 büyüklüğünde ve 7.82 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4 büyüklüğündeki depremin deriniği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.
19:23 25.01.2026 (güncellendi: 19:36 25.01.2026)
Gaziantep Nurdağı’nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.82 km olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi derinlik bilgisini 2.3 km olarak verdi. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü ise 4.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'de 4.1 büyüklüğünde ve 7.82 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4 büyüklüğündeki depremin deriniği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.
