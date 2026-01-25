https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/afad-duyurdu-gaziantepte-deprem-1103023772.html
AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'de 4.1 büyüklüğünde ve 7.82 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4 büyüklüğündeki depremin deriniği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.
19:23 25.01.2026 (güncellendi: 19:36 25.01.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'de 4.1 büyüklüğünde ve 7.82 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4 büyüklüğündeki depremin deriniği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.