AFAD duyurdu: Gaziantep'te deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'de 4.1 büyüklüğünde ve 7.82 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4 büyüklüğündeki depremin deriniği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.

