Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/buyukcekmecede-fabrika-alaninda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1103023479.html
Büyükçekmece'de fabrika alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Büyükçekmece'de fabrika alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Yangın sonrası gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T18:25+0300
2026-01-25T18:26+0300
türki̇ye
türkiye
yangın
büyükçekmece
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103023560_0:193:666:568_1920x0_80_0_0_b2ad9b9b0f246f7435fa8d28cb09a144.jpg
Büyükçekmece'de bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/kafasiyla-arac-camini-kirarak-surucuye-saldiran-kisi-yakalandi-bakan-yerlikaya-geregi-yapildi-1103020290.html
türki̇ye
büyükçekmece
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103023560_0:131:666:631_1920x0_80_0_0_45361f6340b276440040be5e6bfd89bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, yangın, büyükçekmece
türkiye, yangın, büyükçekmece

Büyükçekmece'de fabrika alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor

18:25 25.01.2026 (güncellendi: 18:26 25.01.2026)
© AA / AABüyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Büyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
© AA / AA
Abone ol
İstanbul Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Yangın sonrası gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı.
Büyükçekmece'de bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
TÜRKİYE
Kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı: Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek paylaştı
14:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала