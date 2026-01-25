https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/buyukcekmecede-fabrika-alaninda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1103023479.html

Büyükçekmece'de fabrika alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor

Büyükçekmece'de fabrika alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Yangın sonrası gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-25T18:25+0300

2026-01-25T18:25+0300

2026-01-25T18:26+0300

türki̇ye

türkiye

yangın

büyükçekmece

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103023560_0:193:666:568_1920x0_80_0_0_b2ad9b9b0f246f7435fa8d28cb09a144.jpg

Büyükçekmece'de bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/kafasiyla-arac-camini-kirarak-surucuye-saldiran-kisi-yakalandi-bakan-yerlikaya-geregi-yapildi-1103020290.html

türki̇ye

büyükçekmece

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yangın, büyükçekmece