https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/buyukcekmecede-fabrika-alaninda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1103023479.html
Büyükçekmece'de fabrika alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Büyükçekmece'de fabrika alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Yangın sonrası gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T18:25+0300
2026-01-25T18:25+0300
2026-01-25T18:26+0300
türki̇ye
türkiye
yangın
büyükçekmece
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103023560_0:193:666:568_1920x0_80_0_0_b2ad9b9b0f246f7435fa8d28cb09a144.jpg
Büyükçekmece'de bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/kafasiyla-arac-camini-kirarak-surucuye-saldiran-kisi-yakalandi-bakan-yerlikaya-geregi-yapildi-1103020290.html
türki̇ye
büyükçekmece
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103023560_0:131:666:631_1920x0_80_0_0_45361f6340b276440040be5e6bfd89bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, yangın, büyükçekmece
türkiye, yangın, büyükçekmece
Büyükçekmece'de fabrika alanında yangın: Ekipler müdahale ediyor
18:25 25.01.2026 (güncellendi: 18:26 25.01.2026)
İstanbul Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Yangın sonrası gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı.
Büyükçekmece'de bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.