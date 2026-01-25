ABD genelinde ICE karşıtı protestolar: Minneapolis’teki ölüm tartışılıyor, silah mı, telefon mu?
12:20 25.01.2026 (güncellendi: 12:23 25.01.2026)
ABD'li Alex Pretti'nin ölümünün ardından Minneapolis'teki gerilim arttı
ABD’nin Minnesota eyaletinde federal göçmenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu Alex Pretti’nin hayatını kaybetmesi, ülke genelinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) yönelik protestoları yeniden alevlendirdi. Ölen hemşirenin elindekinin telefon mu, silah mı olduğu tartışmalarına yeni bir görüntü yanıt verdi.
ABD'de New York’tan Los Angeles’a kadar birçok şehirde düzenlenen gösterilerde, göç politikalarına ve federal uygulamalara tepki yükseldi.
New York’ta yüzlerce kişi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza dairesi tamamen kaldırılması çağrısı yapan pankartlarla sokaklara çıkarken, Los Angeles’ta Pretti anısına mumlarla sessiz bir anma düzenlendi .
Trump yönetimi: Kurgulanmış kaos
ABD Başkanı Donald Trump, olay sonrası yaptığı açıklamada eyalet ve yerel yetkilileri 'isyanı kışkırtmakla' suçladı. Trump, herhangi bir kanıt sunmadan, yerel polisin olay sırasında federal göçmenlik görevlilerini korumak üzere geri çekildiğini öne sürdü.
Başkan Yardımcısı JD Vance ise Minneapolis’te yaşananları 'kurgulanmış kaos' olarak nitelendirdi ve yerel yönetimleri 'aşırı sol kışkırtıcılarla' iş birliği yapmakla itham etti.
Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, federal operasyonların kapsamını ve yöntemlerini eleştirerek Minneapolis’in 'kuşatma altında' olduğunu söyledi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise Pretti’nin bulunduğu ortamı 'şiddet içeren bir ayaklanma' olarak tanımladı.
Minnesota Valisi Tim Walz, olay görüntülerini izledikten sonra İç Güvenlik Bakanlığı’nın anlatımını 'saçmalık' ve 'yalan' olarak niteledi. Walz, federal göçmenlik uygulamalarını 'işgal' olarak tanımladı ve 'komşuları için adaleti sağlayacaklarını ve bu işgalin sona ermesini göreceklerini' açıkladı.
Yeni video görüntüleri
Tanıklar tarafından kaydedilen video görüntüleri, Pretti’yi 'silahlı saldırgan' olarak tanımlayan açıklamalarıyla doğrudan çelişiyor. Görüntülerde, 37 yaşındaki ABD vatandaşı ve hemşire Alex Pretti’nin, vurulduğu sırada elinde bir silah değil, cep telefonu tuttuğu görülüyor.
A still image of Alex Pretti recording video on his phone as he was shoved back by a federal agent minutes before being shot and killed. Photograph: Minneapolis resident who asked to be identified as Jessie
A still image of Alex Pretti recording video on his phone as he was shoved back by a federal agent minutes before being shot and killed. Photograph: Minneapolis resident who asked to be identified as Jessie
İç Güvenlik Bakanlığı olay sonrası bir tabanca fotoğrafı paylaşmış, Trump bu silahı sosyal medyada 'saldırganın silahı' olarak nitelemişti. Kristi Noem ise Pretti’nin '9 mm yarı otomatik bir tabanca ile sınır devriyesi görevlilerine yaklaştığını' iddia etmiş, ancak silahı çekip çekmediği konusunda net bir ifade kullanmamıştı.
Amerikan basınına göre, Pretti’nin yasal olarak silah taşıma ruhsatı bulunmasına rağmen, olay anında silahı elinde tuttuğuna dair herhangi bir kanıt yok. Videolarda Pretti’nin federal görevlilerin operasyonunu cep telefonuyla kaydettiği, bir başka göstericiyi savunmaya çalıştığı ve bu sırada biber gazı sıkılarak yere yatırıldığı görülüyor.
Görüntülerde, Pretti’nin etkisiz hale getirildikten sonra çevresinin yedi görevli tarafından sarıldığı, kısa süre içinde art arda silah seslerinin duyulduğu dikkat çekiyor. Bağımsız gazeteciler ve insan hakları savunucuları, ateş açıldığı sırada Pretti’nin silahsız olabileceğine işaret ediyor.
Aileden ve tanıklardan sert tepki
Pretti’nin ailesi yerel basına yaptığı açıklamada, 'yıkıldıklarını ama aynı zamanda çok öfkeli olduklarını' belirtti. Aile, yönetimin açıklamalarını 'iğrenç yalanlar' olarak tanımladı ve Alex Pretti’nin 'iyi bir insan' olduğunu söyledi.
© Jon PutmanABD’nin Minesota eyaletindeki Minneapolis kentinde protestolar
ABD’nin Minesota eyaletindeki Minneapolis kentinde protestolar
© Jon Putman
Federal mahkemeye sunulan yeminli ifadelerde iki tanık da Pretti’nin hiçbir şekilde silah doğrultmadığını belirtti. Tanıklardan biri, 'Ajanlara saldırdığını ya da herhangi bir silah sergilediğini görmedim' dedi. Bir diğer tanık ise 'Görevlilere silahla değil, kamerayla yaklaştı' ifadelerini kullandı.
Siyasi gerilim tırmanıyor
Olay, Washington’da da siyasi krizi derinleştirdi. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin dahil edilmesi halinde Demokratların bütçe tasarısına destek vermeyeceğini açıkladı ve kısmi hükümet kapanması ihtimalini gündeme getirdi. Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy ise ICE ve DHS’nin güvenilirliğinin sorgulandığını belirterek, tam kapsamlı federal ve eyalet ortak soruşturması çağrısında bulundu.