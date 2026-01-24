https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abdnin-minnesota-eyaletinde-ice-polisi-bir-kisiyi-daha-vurdu-minnesotanin-sabri-tukendi-1103011472.html

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu: 'Minnesota'nın sabrı tükendi'

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya... 24.01.2026

Söz konusu olayın, Minneapolis kentinin 26 Sokak ile Nicollet Caddesi civarında meydana geldiği kaydedildi.Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu.Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişinin, kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.Vurulan kişi hayatını kaybettiABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.İç Güvenlik Bakanlığı, ayrıca vurulan kişinin üzerinden çıktığı söylenen bir tabancanın da fotoğrafını yayımladı.Vurulan kişinin 51 yaşındaki bir erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.'Minnesota'nın sabrı tükendi'Minnesota Valisi Tim Walz, olayla ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı" ifadelerini kullandı.Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi" ifadelerine yer verdi.

